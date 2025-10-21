Доллар приблизился к 42 гривнам: что будет с курсом

На прошлой неделе Нацбанк продал более 600 млн долларов для баланса рынка. Аналитики прогнозируют дальнейший плавный рост курса доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU .

Структурный дефицит остается высоким

На прошлой неделе на рынке наблюдался заметный дефицит валюты. За четыре рабочих дня он достиг 361 млн долларов, а по итогам недели мог превысить 500 млн долларов.

Чтобы удовлетворить спрос, Национальный банк Украины продал из международных резервов 603 млн долларов, что на 18% меньше, чем неделей ранее, и ниже среднего объема интервенций.

Гривна продолжает ослабевать

Регулятор продолжил постепенно ослаблять курс гривны. За неделю доллар подорожал на 0,3% - до 41,73 грн, а евро - почти на 1,4%, до 48,76 грн.

В инвесткомпании отметили, что спрос на валюту со стороны клиентов банков (юрлиц) рос, однако НБУ не спешил активно вмешиваться и сдерживать курс.



Комментарий аналитиков

"НБУ не спешил продавать много валюты и сдерживать курс, а наоборот - ослаблял гривну", - отметили в ICU.

По их словам, уменьшить объем интервенций регулятору позволило отсутствие разовых закупок валюты государственным сектором.

В то же время, по информации Bloomberg, НБУ продолжает сопротивляться настояниям МВФ относительно перехода к более быстрому управляемому ослаблению гривны.