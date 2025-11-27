UA

Долар наближається до найбільшого тижневого падіння за чотири місяці, - Reuters

Фото: долар наближається до найбільшого тижневого падіння за чотири місяці (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У четвер, 27 листопада, долар прямував до свого найбільшого тижневого падіння за чотири місяці. Це пов’язано зі скороченням торгів напередодні Дня подяки в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Валюти реагують на зміни в політиці

Як пише видання, на азійських торгах єна зросла на 0,2% до 156,11 за долар на тлі зміни тону з боку представників Банку Японії. 

"Це може бути привабливим середовищем для японської влади для втручання в пару долар/ієна", - сказав Франческо Песоле, валютний стратег ING. 

"Однак, можливо, все ще буде перевага втручання після негативної для долара події даних, і зупинка пари, можливо, позбавила певного відчуття терміновості", - додав він.

Євро впав на 0,05% до 1,1590 доларів, після того, як раніше протягом сесії досяг півторатижневого максимуму на рівні 1,1613 доларів. 

Ринки також стежать за переговорами щодо можливої мирної угоди з Україною, яка може підняти єдину валюту.

Очікується, що посланець США Стів Віткофф наступного тижня відвідає Москву для переговорів з російським керівництвом, проте високопоставлений російський дипломат заявив у середу, що Росія не піде на великі поступки.

Долар США рухається до найбільшого тижневого падіння

Індекс долара США зріс на 0,1% до 99,62, відступивши від шестимісячного максимуму, досягнутого тиждень тому, та прямує до найбільшого тижневого падіння з липня. 

"Ринок незабаром подумає про великі угоди на 2026 рік, і я дуже сумніваюся, що "довгий долар США" буде однією з них", - зазначив президент Spectra Markets Брент Доннеллі.

 Він додав, що якщо економічний радник Білого дому Кевін Хассетт - прихильник зниження ставок - буде призначений наступним головою Федеральної резервної системи, це може стати негативним каталізатором для долара.

 "Як тільки мине п’ятниця, весь корпоративний та реальний попит на долар США буде задоволений", - резюмував він.

Курс долара в Україні

Національний банк України встановив на четвер, 27 листопада, офіційний курс долара на рівні 42,30 гривні за долар, що на 10 копійок більше порівняно з попереднім днем.

Офіційний курс євро на 27 листопада становить 48,9481 гривні. Вартість європейської валюти практично не змінилася і залишається близькою до рівня попереднього дня.

Станом на сьогоднішній ранок середня ціна продажу долара в обмінниках утримується на рівні 42,56 гривні. Євро злегка додав у вартості: курс зріс на 4 копійки та досяг 49,39 гривні.

Середня ціна купівлі долара становить 42,01 гривні. Євро в купівлі коштує 48,74 гривні, що на 3 копійки більше, ніж вчора.

З початку року долар додав у ціні 27 копійок: 1 січня його курс становив 42,02 гривні. З початку листопада підвищення сягнуло 32 копійок - у перший день місяця Національний банк встановлював долар на рівні 41,97 гривні.

За прогнозом аналітиків, у листопаді-грудні в Україні очікується помірне зростання долара і євро.

