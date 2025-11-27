Долар наближається до найбільшого тижневого падіння за чотири місяці, - Reuters

Валюти реагують на зміни в політиці

Як пише видання, на азійських торгах єна зросла на 0,2% до 156,11 за долар на тлі зміни тону з боку представників Банку Японії.

"Це може бути привабливим середовищем для японської влади для втручання в пару долар/ієна", - сказав Франческо Песоле, валютний стратег ING.

"Однак, можливо, все ще буде перевага втручання після негативної для долара події даних, і зупинка пари, можливо, позбавила певного відчуття терміновості", - додав він.

Євро впав на 0,05% до 1,1590 доларів, після того, як раніше протягом сесії досяг півторатижневого максимуму на рівні 1,1613 доларів.

Ринки також стежать за переговорами щодо можливої мирної угоди з Україною, яка може підняти єдину валюту.

Очікується, що посланець США Стів Віткофф наступного тижня відвідає Москву для переговорів з російським керівництвом, проте високопоставлений російський дипломат заявив у середу, що Росія не піде на великі поступки.

Долар США рухається до найбільшого тижневого падіння

Індекс долара США зріс на 0,1% до 99,62, відступивши від шестимісячного максимуму, досягнутого тиждень тому, та прямує до найбільшого тижневого падіння з липня.

"Ринок незабаром подумає про великі угоди на 2026 рік, і я дуже сумніваюся, що "довгий долар США" буде однією з них", - зазначив президент Spectra Markets Брент Доннеллі.

Він додав, що якщо економічний радник Білого дому Кевін Хассетт - прихильник зниження ставок - буде призначений наступним головою Федеральної резервної системи, це може стати негативним каталізатором для долара.

"Як тільки мине п’ятниця, весь корпоративний та реальний попит на долар США буде задоволений", - резюмував він.