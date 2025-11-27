Обмінники оновили курс: скільки коштують долар і євро

Середній курс долара в обмінних пунктах України 27 листопада залишився на рівні попереднього дня. Євро подорожчало на 4 копійки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

До ранку 27 листопада середня ціна продажу долара в обмінниках утримується на рівні 42,56 гривні – цей показник не змінився порівняно з попереднім днем. Євро, навпаки, злегка додав у вартості: курс зріс на 4 копійки та досяг 49,39 гривні.

Середня ціна купівлі долара також залишилася незмінною – 42,01 гривні. Євро в купівлі коштує 48,74 гривні, що на 3 копійки більше, ніж 26 листопада.

На міжбанківському ринку 26 листопада торги завершилися в діапазоні 42,26–42,29 гривні за долар. Це на 1 копійку вище за результат закриття 25 листопада.

За даними Європейського центрального банку, з 2 січня по 26 листопада 2025 року євро зміцнився до долара на 12 центів. На 26 листопада курс євро становив 1,15 долара, тоді як на початку року перебував на рівні 1,03 долара.

Офіційний курс

Офіційний курс долара на 27 листопада 2025 року встановлено на рівні 42,2987 гривні. Напередодні, 26 листопада, американська валюта досягла історичного максимуму – 42,4015 гривні. Попереднє рекордне значення було зафіксовано 25 листопада, коли курс піднявся до 42,37 гривні.

Офіційний курс євро на 27 листопада становить 48,9481 гривні. Вартість європейської валюти практично не змінилася і залишається близькою до рівня попереднього дня.