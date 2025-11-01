Курс продовжить зростати? Що буде з доларом у листопаді і чи варто купувати валюту

У жовтні курс долара в Україні почав активно зростати. У листопаді американська валюта, найімовірніше, продовжить дорожчати.

Чому дорожчає долар та яким прогнозується курс у листопаді – у матеріалі РБК-Україна .

Чому долар зростає

У жовтні курс долара в Україні збільшився на 83 копійки. 1 жовтня Національний банк України оцінював американську валюту у 41,14 гривні. Станом на 31 жовтня офіційний курс долар вже складав 41,97 гривні. Це не рекордний показник у 2025 році, найдорожчий долар цього року був у січні – 42,28 гривні.

З жовтня 2023 року в Україні запроваджено режим керованої гнучкості курсу долара США. Ціна валюти формується під час торгів на міжбанківському валютному ринку. Водночас НБУ є ключовим гравцем на цьому ринку. Регулятор може купувати або продавати валюту з резервів, аби стримувати надмірні коливання курсу.

Зростання курсу долара у жовтні – це "керована девальвація" гривні, яку проводить НБУ, зазначив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своєму дописі у Facebook. Резерви для стримування курсу є, але Нацбанк почав їх берегти. Регулятор втручається, коли вважає за потрібне, пояснив експерт.

"Настане момент коли НБУ скаже – "стоп", бо це вже переходить в паніку й девальвація дуже швидка", - додав він.

Тиск на курс долара також створювало активне обговорення позицій МВФ на НБУ щодо девальвації гривні. "Це було додатковим драйвером нервозності й цікавості покупців до валюти", - підкреслив експерт.

Пункт обміну валют (фото Віталій Носач, РБК-Україна)

Попри дискусії Нацбанку з МВФ щодо курсової політики ситуація залишається контрольованою, заспокоїв директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

"Це не стало спонукою до шаленого сплеску попиту. НБУ має вдосталь підстав втримати ситуацію під контролем", - прокоментував Лєсовий РБК-Україна.

Восени попит на долар традиційно зростає через активність імпортерів. Наразі попит на валюту трохи більший, ніж обсяг пропозиції – на 10–15%. Національний банк продовжить проводити валютні інтервенції, щоб балансувати ситуацію, пояснив Лєсовий.

Яким буде курс долара та євро у листопаді

Протягом всього листопада валютний ринок в Україні може залишатися напруженим, вважає Лєсовий. Перш за все, на курси валют впливатиме формування держбюджету на 2026 рік, де закладено орієнтовний курс долара на рівні 45,7 гривні. Крім того, важливу роль відіграють обсяги міжнародної допомоги на 2026 рік, додав експерт.

На очікування щодо курсу впливатиме й інфляція. У вересні споживчі ціни зросли в середньому на 0,3%, а за підсумками жовтня банкір прогнозує приріст на 0,5-0,7%.

Ще один важливий чинник – війна та проблеми в енергетиці. Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі створюють додаткові ризики для бізнесу та економіки, що впливає на валютний ринок, пояснив експерт.

У листопаді-грудні очікується помірне зростання долара та євро. За прогнозами Тараса Лєсового, американська валюта коливатиметься в межах від 41,8 до 42,5 гривні, а європейська – від 48,5 до 50 гривень. "Ймовірні невеликі коливання, але різких не буде. Періоди зростання змінюватимуться затишшям", - зазначив він.

Громадянам не варто піддаватись панічним настроям та скуповувати валюту. За словами банкіра, найкраща стратегія зараз – діяти виважено та не піддаватися емоціям. "Найкращий підхід зараз – спокійно планувати витрати й уникати емоційних дій", - підсумував Лєсовий.