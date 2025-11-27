RU

Общество Образование Деньги Изменения

Доллар приближается к самому большому недельному падению за четыре месяца, - Reuters

Фото: доллар приближается к самому большому недельному падению за четыре месяца (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В четверг, 27 ноября, доллар направлялся к своему самому большому недельному падению за четыре месяца. Это связано с сокращением торгов в преддверии Дня благодарения в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Валюты реагируют на изменения в политике

Как пишет издание, на азиатских торгах иена выросла на 0,2% до 156,11 за доллар на фоне смены тона со стороны представителей Банка Японии.

"Это может быть привлекательной средой для японских властей для вмешательства в пару доллар/иена", - сказал Франческо Песоле, валютный стратег ING.

"Однако, возможно, все еще будет преимущество вмешательства после негативного для доллара события данных, и остановка пары, возможно, лишила определенного ощущения срочности", - добавил он.

Евро упал на 0,05% до 1,1590 долларов, после того, как ранее в течение сессии достиг полуторанедельного максимума на уровне 1,1613 долларов.

Рынки также следят за переговорами по возможному мирному соглашению с Украиной, которое может поднять единую валюту.

Ожидается, что посланник США Стив Уиткофф на следующей неделе посетит Москву для переговоров с российским руководством, однако высокопоставленный российский дипломат заявил в среду, что Россия не пойдет на большие уступки.

Доллар США движется к самому большому недельному падению

Индекс доллара США вырос на 0,1% до 99,62, отступив от шестимесячного максимума, достигнутого неделю назад, и направляется к самому большому недельному падению с июля.

"Рынок вскоре подумает о крупных сделках на 2026 год, и я очень сомневаюсь, что "длинный доллар США" будет одной из них", - отметил президент Spectra Markets Брент Доннелли.

Он добавил, что если экономический советник Белого дома Кевин Хассетт - сторонник снижения ставок - будет назначен следующим председателем Федеральной резервной системы, это может стать негативным катализатором для доллара.

"Как только пройдет пятница, весь корпоративный и реальный спрос на доллар США будет удовлетворен", - резюмировал он.

 

Курс доллара в Украине

Национальный банк Украины установил на четверг, 27 ноября, официальный курс доллара на уровне 42,30 гривны за доллар, что на 10 копеек больше по сравнению с предыдущим днем.

Официальный курс евро на 27 ноября составляет 48,9481 гривны. Стоимость европейской валюты практически не изменилась и остается близкой к уровню предыдущего дня.

По состоянию на сегодняшнее утро средняя цена продажи доллара в обменниках удерживается на уровне 42,56 гривны. Евро слегка прибавил в стоимости: курс вырос на 4 копейки и достиг 49,39 гривны.

Средняя цена покупки доллара составляет 42,01 гривны. Евро в покупке стоит 48,74 гривны, что на 3 копейки больше, чем вчера.

С начала года доллар прибавил в цене 27 копеек: 1 января его курс составлял 42,02 гривны. С начала ноября повышение достигло 32 копеек - в первый день месяца Национальный банк устанавливал доллар на уровне 41,97 гривны.

По прогнозу аналитиков, в ноябре-декабре в Украине ожидается умеренный рост доллара и евро.

