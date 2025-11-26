ua en ru
НБУ знизив курс долара

Україна, Середа 26 листопада 2025 16:02
UA EN RU
НБУ знизив курс долара Курс долара знизився на 11 копійок (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс долара. Американська валюта подешевшала на 11 копійок після того, як два дні поспіль оновлювала свій історичний максимум щодо гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара на 27 листопада 2025 року встановлено на рівні 42,2987 гривні. 26 листопада валюта США перебуває на історичному максимумі щодо гривні – 42,4015 гривні. Попередній рекорд було зафіксовано днем раніше – 25 листопада, коли курс долара піднявся до 42,37 гривні.

З початку року долар додав у ціні 27 копійок: 1 січня його курс становив 42,02 гривні. З початку листопада підвищення сягнуло 32 копійок – у перший день місяця Національний банк встановлював долар на рівні 41,97 гривні.

НБУ знизив курс долара

Курс долара і євро на 27 листопада 2025 року (фото bank.gov.ua)

Офіційний курс євро на 27 листопада зафіксовано на позначці 48,9481 гривні. Вартість європейської валюти майже не змінилася і залишається близькою до показника попереднього дня.

НБУ знизив курс долара

Динаміка змін курсу євро та долара в Україні (фото bank.gov.ua)

На міжбанку торги 25 листопада завершилися в межах 42,25-42,28 гривні за долар. Порівняно із закриттям 24 листопада американська валюта подешевшала на 22 копійки.

НБУ знизив курс долара

Курс долара на міжбанку (фото udinform.com)

На готівковому ринку долар також подешевшав. Американська валюта ослабла на 9 копійок порівняно з показником 25 листопада. Середній курс продажу долара в обмінниках становить 42,56 гривні. Євро, своєю чергою, трохи подорожчало. Зростання єдиної європейської валюти становило 2 копійки, а середній курс продажу досяг 49,35 гривні.

Прогноз курсу долара

У жовтневому огляді Міжнародний валютний фонд представив оновлений прогноз середнього курсу долара в Україні на 2025 рік - 42,3 гривні. Цікаво, що у квітневому звіті очікування становили 42,5 гривні. Але за оцінками МВФ, до 2030 року курс долара може збільшитися до 51,3 гривні.

