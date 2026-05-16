Долар може перевалити за 44 гривні: що буде з курсом валют наприкінці травня

Роль НБУ: Регулятор залишається головним гравцем. НБУ готовий витрачати до 800-850 млн доларів на тиждень, щоб стримувати попит та уникати різких стрибків.

Прогноз для долара: На готівковому ринку курс перебуватиме в межах 43,75-44,35 грн.

Прогноз для євро: Через світові коливання діапазон буде ширшим - від 50,5 до 52,5 грн.

Фактор пального: Імпортери енергоносіїв створюють основний попит на валюту (на 10-15% вище за пропозицію), що тисне на курс.

Крок змін: Щоденні коливання в обмінниках не перевищуватимуть 30 копійок, а загальне відхилення за тиждень складе лише 1-1,5%.

Різниця (спред): В обмінних пунктах різниця між купівлею та продажем становитиме до 1 грн для долара та до 1,3 грн для євро.

Чому курс не буде "стрибати"?

Національний банк продовжує діяти в режимі керованої гнучкості. Це означає, що регулятор не заморожує курс, а робить його зміни поступовими та зрозумілими.

Інтервенції: Оскільки попит на валюту (переважно від імпортерів пального) перевищує пропозицію на 10-15%, НБУ планує витрачати на підтримку ринку близько 800-850 млн доларів на тиждень.

Стабільність: Така участь регулятора заспокоює і готівковий ринок - у банків та обмінників не буде причин для різкої зміни цінників.

5 факторів, що впливатимуть на ринок наступного тижня:

Ціни на пальне: Подорожчання енергоносіїв тисне на інфляцію.

Світова напруга: Конфлікти на Близькому Сході підвищують вартість пального, що збільшує потребу в валюті для його закупівлі.

Міжнародна допомога: Ринок чекає на нові транші фінансування від партнерів.

Економічні наслідки війни: Вплив на логістику та виробництво.

Ситуація на фронті: Загальний безпековий фон для економіки.

Прогноз курсу на 18-24 травня

Як зазначає Лєсовий, за базовим сценарієм, ситуація на готівковому ринку буде наступною:

Долар: очікується в коридорі 43,75-44,35 грн.

Євро: через коливання на світових ринках діапазон буде ширшим - 50,5-52,5 грн.

Основні характеристики ринку:

Щоденні зміни: курс може коливатися в межах 10–30 копійок на день.

Різниця між купівлею та продажем: у касах банків вона складе до 60 коп. для долара та до 1 грн для євро.

Відхилення: за тиждень курс зміниться не більше ніж на 1-1,5% від початкової ціни.