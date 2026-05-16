Долар може перевалити за 44 гривні: що буде з курсом валют наприкінці травня

Наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься під впливом інфляції, цін на пальне, міжнародної допомоги та ситуації на фронті. Водночас Нацбанк продовжить політику "керованої гнучкості", щоб уникнути різких курсових стрибків.
Про це у коментарі для РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "ГЛОБУС БАНК" Тарас Лєсовий.
Головне:
Національний банк продовжує діяти в режимі керованої гнучкості. Це означає, що регулятор не заморожує курс, а робить його зміни поступовими та зрозумілими.
Інтервенції: Оскільки попит на валюту (переважно від імпортерів пального) перевищує пропозицію на 10-15%, НБУ планує витрачати на підтримку ринку близько 800-850 млн доларів на тиждень.
Стабільність: Така участь регулятора заспокоює і готівковий ринок - у банків та обмінників не буде причин для різкої зміни цінників.
Як зазначає Лєсовий, за базовим сценарієм, ситуація на готівковому ринку буде наступною:
Основні характеристики ринку:
Щоденні зміни: курс може коливатися в межах 10–30 копійок на день.
Різниця між купівлею та продажем: у касах банків вона складе до 60 коп. для долара та до 1 грн для євро.
Відхилення: за тиждень курс зміниться не більше ніж на 1-1,5% від початкової ціни.
