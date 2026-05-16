Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Доллар может перевалить за 44 гривны: что будет с курсом валют в конце мая

07:30 16.05.2026 Сб
3 мин
В каких пределах будет колебаться доллар и почему для евро более широкий диапазон
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Фото: НБУ может активнее выходить на рынок с валютными интервенциями (Getty Images)

В конце мая валютный рынок Украины будет оставаться под влиянием инфляции, цен на топливо, международной помощи и ситуации на фронте. В то же время Нацбанк продолжит политику "управляемой гибкости", чтобы избежать резких курсовых скачков.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНК" Тарас Лесовой.

Главное:

  • Роль НБУ: Регулятор остается главным игроком. НБУ готов тратить до 800-850 млн долларов в неделю, чтобы сдерживать спрос и избегать резких скачков.
  • Прогноз для доллара: На наличном рынке курс будет находиться в пределах 43,75-44,35 грн.
  • Прогноз для евро: Из-за мировых колебаний диапазон будет шире - от 50,5 до 52,5 грн.
  • Фактор горючего: Импортеры энергоносителей создают основной спрос на валюту (на 10-15% выше предложения), что давит на курс.
  • Шаг изменений: Ежедневные колебания в обменниках не будут превышать 30 копеек, а общее отклонение за неделю составит всего 1-1,5%.
  • Разница (спред): В обменных пунктах разница между покупкой и продажей составит до 1 грн для доллара и до 1,3 грн для евро.

Почему курс не будет "прыгать"?

Национальный банк продолжает действовать в режиме управляемой гибкости. Это означает, что регулятор не замораживает курс, а делает его изменения постепенными и понятными.

Интервенции: Поскольку спрос на валюту (преимущественно от импортеров топлива) превышает предложение на 10-15%, НБУ планирует тратить на поддержку рынка около 800-850 млн долларов в неделю.

Стабильность: Такое участие регулятора успокаивает и наличный рынок - у банков и обменников не будет причин для резкого изменения ценников.

5 факторов, которые будут влиять на рынок на следующей неделе:

  • Цены на топливо: Подорожание энергоносителей давит на инфляцию.
  • Мировое напряжение: Конфликты на Ближнем Востоке повышают стоимость топлива, что увеличивает потребность в валюте для его закупки.
  • Международная помощь: Рынок ждет новых траншей финансирования от партнеров.
  • Экономические последствия войны: Влияние на логистику и производство.
  • Ситуация на фронте: Общий фон безопасности для экономики.

Прогноз курса на 18-24 мая

Как отмечает Лесовой, по базовому сценарию, ситуация на наличном рынке будет следующей:

  • Доллар: ожидается в коридоре 43,75-44,35 грн.
  • Евро: из-за колебаний на мировых рынках диапазон будет шире - 50,5-52,5 грн.

Основные характеристики рынка:

Ежедневные изменения: курс может колебаться в пределах 10-30 копеек в день.

Разница между покупкой и продажей: в кассах банков она составит до 60 коп. для доллара и до 1 грн для евро.

Отклонение: за неделю курс изменится не более чем на 1-1,5% от начальной цены.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

