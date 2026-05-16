Доллар может перевалить за 44 гривны: что будет с курсом валют в конце мая

В конце мая валютный рынок Украины будет оставаться под влиянием инфляции, цен на топливо, международной помощи и ситуации на фронте. В то же время Нацбанк продолжит политику "управляемой гибкости", чтобы избежать резких курсовых скачков.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНК" Тарас Лесовой.
Главное:
Национальный банк продолжает действовать в режиме управляемой гибкости. Это означает, что регулятор не замораживает курс, а делает его изменения постепенными и понятными.
Интервенции: Поскольку спрос на валюту (преимущественно от импортеров топлива) превышает предложение на 10-15%, НБУ планирует тратить на поддержку рынка около 800-850 млн долларов в неделю.
Стабильность: Такое участие регулятора успокаивает и наличный рынок - у банков и обменников не будет причин для резкого изменения ценников.
Как отмечает Лесовой, по базовому сценарию, ситуация на наличном рынке будет следующей:
Основные характеристики рынка:
Ежедневные изменения: курс может колебаться в пределах 10-30 копеек в день.
Разница между покупкой и продажей: в кассах банков она составит до 60 коп. для доллара и до 1 грн для евро.
Отклонение: за неделю курс изменится не более чем на 1-1,5% от начальной цены.
