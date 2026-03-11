Долар майже 44 гривні, а у євро відкат: курс на 12 березня та чи є дефіцит валюти в Україні
Нацбанк підняв курс долара на 12 березня до нової рекордної позначки, а євро перейшло до зниження.
Скільки коштуватиме валюта завтра та чи загрожує Україні дефіцит доларів - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Новий рекорд: Долар на 12 березня злетів до історичного максимуму - 43,97 грн. Євро знизилося до 50,93 грн.
- Екстрена допомога: НБУ терміново завіз готівку в каси банків, щоб уникнути дефіциту банкнот.
- Причина: В Угорщині захопили інкасаторські машини Ощадбанку, що заблокувало звичну доставку валюти з-за кордону.
- Ситуація під контролем: Банки мають достатньо запасів, а операції НБУ не впливають на золотовалютні резерви країни.
Курс валют НБУ
Нацбанк встановив офіційний курс долара на 12 березня на рівні 43,97 (+11 коп) гривень. Це новий максимум для валюти, попередній рекорд був позавчора.
Курс євро на завтра встановлено на рівні 50,93 гривень, це на 10 копійок нижче за вчорашній показник.
Фото: курс валют на 12 березня (інфографіка РБК-Україна)
НБУ терміново підкріпив каси банків валютою
9-10 березня 2026 року Національний банк України провів операції з обміну безготівкової валюти банків на готівкову. Це було зроблено для того, щоб у касах фінустанов було достатньо банкнот для задоволення потреб клієнтів.
Чому виникла така необхідність?
Рішення НБУ було превентивним (завчасним). Його ухвалили через можливі труднощі з доставкою готівкової валюти з-за кордону. Логістичні проблеми виникли внаслідок незаконного захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини.
Результати операцій
За два дні банки подали заявки, які НБУ задовольнив у повному обсязі:
- 9 березня: п'ять банків отримали 53,1 млн доларів та 42 млн євро.
- 10 березня: один банк отримав 20 млн доларів та 10 млн євро.
Попит на готівку виявився помірним. Це свідчить про те, що наразі банки мають достатній запас валюти у своїх касах, а потреби в додатковому підкріпленні є обмеженими.
Що це означає для країни?
Національний банк наголошує: ці операції не впливають на обсяг міжнародних резервів України, оскільки це лише обмін безготівкових грошей на паперові.
НБУ готовий і надалі підтримувати банки готівкою за потреби, залежно від ситуації в банківській системі.
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.