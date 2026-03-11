Доллар почти 44 гривны, а у евро откат: курс на 12 марта и есть ли дефицит валюты в Украине
Нацбанк поднял курс доллара на 12 марта до новой рекордной отметки, а евро перешло к снижению.
Сколько будет стоить валюта завтра и грозит ли Украине дефицит долларов - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Новый рекорд: Доллар на 12 марта взлетел до исторического максимума - 43,97 грн. Евро снизилось до 50,93 грн.
- Экстренная помощь: НБУ срочно завез наличность в кассы банков, чтобы избежать дефицита банкнот.
- Причина: В Венгрии захватили инкассаторские машины Ощадбанка, что заблокировало привычную доставку валюты из-за рубежа.
- Ситуация под контролем: Банки имеют достаточно запасов, а операции НБУ не влияют на золотовалютные резервы страны.
Курс валют НБУ
Нацбанк установил официальный курс доллара на 12 марта на уровне 43,97 (+11 коп) гривен. Это новый максимум для валюты, предыдущий рекорд был позавчера.
Курс евро на завтра установлен на уровне 50,93 гривен, это на 10 копеек ниже вчерашнего показателя.
Фото: курс валют на 12 марта (инфографика РБК-Украина)
НБУ срочно подкрепил кассы банков валютой
9-10 марта 2026 года Национальный банк Украины провел операции по обмену безналичной валюты банков на наличную. Это было сделано для того, чтобы в кассах финучреждений было достаточно банкнот для удовлетворения потребностей клиентов.
Почему возникла такая необходимость?
Решение НБУ было превентивным (заблаговременным). Его приняли из-за возможных трудностей с доставкой наличной валюты из-за рубежа. Логистические проблемы возникли в результате незаконного захвата инкассаторских машин Ощадбанка на территории Венгрии.
Результаты операций
За два дня банки подали заявки, которые НБУ удовлетворил в полном объеме:
- 9 марта: пять банков получили 53,1 млн долларов и 42 млн евро.
- 10 марта: один банк получил 20 млн долларов и 10 млн евро.
Спрос на наличные оказался умеренным. Это свидетельствует о том, что сейчас банки имеют достаточный запас валюты в своих кассах, а потребности в дополнительном подкреплении ограничены.
Что это означает для страны?
Национальный банк отмечает: эти операции не влияют на объем международных резервов Украины, поскольку это лишь обмен безналичных денег на бумажные.
НБУ готов и в дальнейшем поддерживать банки наличными при необходимости, в зависимости от ситуации в банковской системе.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.