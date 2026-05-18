Долар і євро знову зростають: курс на 19 травня та що визначає динаміку ринку

Національний банк України підвищив офіційний курс долара та євро на вівторок, 19 травня. Обидві валюти продовжили помірне зростання на тлі низки внутрішніх і зовнішніх економічних факторів.

На валютний ринок впливатиме п'ятірка ключових факторів – від пального до безпекової ситуації.

Курс валют НБУ

НБУ підвищив офіційний курс долара на 19 травня до 44,15 грн, що на 8 копійок більше порівняно з попереднім банківським днем (44,07 грн).

Курс євро також пішов угору – до 51,41 грн, додавши 15 копійок відносно попереднього показника 51,26 грн.

Таким чином, обидві валюти демонструють помірне зростання, зберігаючи загальну тенденцію поступових коливань без різких стрибків.

Курс валют НБУ на 19 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Ключові фактори, які впливають на ринок

Як розповів для РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності “ГЛОБУС БАНК” Тарас Лєсовий, цього тижня на валютний ринок впливатиме одразу кілька ключових факторів.

Зокрема, одним із них залишається ситуація на ринку пального, адже зростання цін на енергоносії посилює інфляційний тиск і підвищує потребу в валюті для імпорту.

Важливим фактором експерт називає і глобальну геополітичну напругу, зокрема конфлікти на Близькому Сході, які впливають на вартість нафти та пального.

Також ринок реагує на очікування міжнародної фінансової допомоги – нові транші від партнерів можуть підтримати стабільність валютних надходжень.

Окремо враховуються економічні наслідки війни, які впливають на логістику, виробництво та загальну динаміку економіки.

Ще одним фактором залишається ситуація на фронті, яка формує загальний безпековий фон і впливає на очікування бізнесу та інвесторів.