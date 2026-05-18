Доллар и евро снова растут: курс на 19 мая и что определяет динамику рынка

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара и евро на вторник, 19 мая. Обе валюты продолжили умеренный рост на фоне ряда внутренних и внешних экономических факторов.

Главное:

Доллар вырос: официальный курс - 44,15 грн (+8 коп.).

официальный курс - 44,15 грн (+8 коп.). Евро подорожал: официальный курс - 51,41 грн (+15 коп.).

официальный курс - 51,41 грн (+15 коп.). На валютный рынок будет влиять пятерка ключевых факторов - от топлива до ситуации с безопасностью.

Курс валют НБУ

НБУ повысил официальный курс доллара на 19 мая до 44,15 грн, что на 8 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем (44,07 грн).

Курс евро также пошел вверх - до 51,41 грн, прибавив 15 копеек относительно предыдущего показателя 51,26 грн.

Таким образом, обе валюты демонстрируют умеренный рост, сохраняя общую тенденцию постепенных колебаний без резких скачков.

Курс валют НБУ на 19 мая (Инфографика РБК-Украина)

Ключевые факторы, которые влияют на рынок

Как рассказал для РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "ГЛОБУС БАНК" Тарас Лесовой, на этой неделе на валютный рынок будет влиять сразу несколько ключевых факторов.

В частности, одним из них остается ситуация на рынке топлива, ведь рост цен на энергоносители усиливает инфляционное давление и повышает потребность в валюте для импорта.

Важным фактором эксперт называет и глобальное геополитическое напряжение, в частности конфликты на Ближнем Востоке, которые влияют на стоимость нефти и топлива.

Также рынок реагирует на ожидания международной финансовой помощи - новые транши от партнеров могут поддержать стабильность валютных поступлений.

Отдельно учитываются экономические последствия войны, которые влияют на логистику, производство и общую динамику экономики.

Еще одним фактором остается ситуация на фронте, которая формирует общий фон безопасности и влияет на ожидания бизнеса и инвесторов.