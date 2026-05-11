Долар і євро знову подорожчали: курс валют на 12 травня та чи варто зараз купувати валюту

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 12 травня. Долар і євро продовжили зростання після попередніх коливань.

Головне:

Долар зріс до 43,95 грн.

Євро подорожчало до 51,72 грн.

Короткостроково прогнозувати курс складно.

Експерти радять диверсифікувати заощадження.

НБУ продовжує політику "керованої гнучкості".

Курс валют НБУ

На 12 травня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,95 грн. Це на 10 копійок більше, ніж 11 травня, коли курс становив 43,85 грн.

Євро також подорожчало – до 51,72 грн. Порівняно з попереднім банківським днем валюта зросла на 12 копійок – із 51,60 грн.

Таким чином, обидві валюти перейшли до помітнішого зростання.

Курс валют НБУ на 12 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Чи варто зараз купувати валюту

Як пояснив у коментарі для РБК-Україна Тарас Козак, засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР", короткостроково передбачити рух курсу практично неможливо.

За його словами, Нацбанк використовує підхід "керованої гнучкості", коли курс частково регулюється, але водночас залишається залежним від ринкових факторів.

Експерт зазначає, що протягом коротких періодів ситуація може змінюватися через великих продавців чи покупців валюти, тому спроби вгадати найкращий момент для обміну часто не працюють.

Яку стратегію радять експерти

Тарас Козак вважає, що замість спроб "зловити" вигідний курс правильніше диверсифікувати заощадження.

Частину коштів, за його словами, варто тримати у гривні, а частину – у валюті. Вибір між доларом та євро залежить від фінансових цілей людини.

Наприклад, якщо майбутні витрати пов’язані з імпортними товарами чи автомобілем, логічно збільшувати частку валютних активів.

Водночас експерт застерігає від постійного обміну валют, оскільки через різницю між курсом купівлі та продажу люди часто втрачають гроші.