Доллар и евро снова подорожали: курс валют на 12 мая и стоит ли сейчас покупать валюту

16:15 11.05.2026 Пн
2 мин
Обе валюты выросли, а эксперты советуют не пытаться угадать идеальный момент для обмена
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Козак Эксперт
Фото: НБУ обновил официальный курс валют на 12 мая (Getty Images)
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 12 мая. Доллар и евро продолжили рост после предыдущих колебаний.

Какой будет ситуация на валютном рынке в ближайшее время и стоит ли сейчас покупать валюту - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар вырос до 43,95 грн.
  • Евро подорожало до 51,72 грн.
  • Краткосрочно прогнозировать курс сложно.
  • Эксперты советуют диверсифицировать сбережения.
  • НБУ продолжает политику "управляемой гибкости".

Курс валют НБУ

На 12 мая НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,95 грн. Это на 10 копеек больше, чем 11 мая, когда курс составлял 43,85 грн.

Евро также подорожало - до 51,72 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем валюта выросла на 12 копеек - с 51,60 грн.

Таким образом, обе валюты перешли к более заметному росту.

Курс валют НБУ на 12 мая (Инфографика РБК-Украина)

Стоит ли сейчас покупать валюту

Как пояснил в комментарии для РБК-Украина Тарас Козак, основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР", краткосрочно предсказать движение курса практически невозможно.

По его словам, Нацбанк использует подход "управляемой гибкости", когда курс частично регулируется, но в то же время остается зависимым от рыночных факторов.

Эксперт отмечает, что в течение коротких периодов ситуация может меняться из-за крупных продавцов или покупателей валюты, поэтому попытки угадать лучший момент для обмена часто не работают.

Какую стратегию советуют эксперты

Тарас Козак считает, что вместо попыток "поймать" выгодный курс правильнее диверсифицировать сбережения.

Часть средств, по его словам, стоит держать в гривне, а часть - в валюте. Выбор между долларом и евро зависит от финансовых целей человека.

Например, если будущие расходы связаны с импортными товарами или автомобилем, логично увеличивать долю валютных активов.

В то же время эксперт предостерегает от постоянного обмена валют, поскольку из-за разницы между курсом покупки и продажи люди часто теряют деньги.

Украина совместно с Германией запустит программу Brave Germany
