Ціни на АЗС після вихідних: хто "заморозив" стели, а де бензин додав одразу 5 гривень
За вихідні ситуація на автозаправках стала неоднорідною: поки одні мережі тримають старі прайси, інші здивували водіїв переглядом вартості. Найбільше здорожчання торкнулося бензину.
Про те, як змінилися цінники на АЗС станом на ранок 11 травня, РБК-Україна розповідає у матеріалі нижче.
Головне
- Бензин: Найбільший стрибок вартості зафіксовано в мережі "Укрнафта", де бензин А-95 (Energy) здорожчав одразу на 5 грн/л, а решта позицій додала 1-2 грн.
- Дизель: Поки більшість популярних мереж утримують старі цінники, але SOCAR знизив вартість дизельного пального (NANO та Extro) на 2 грн/л.
- Автогаз: Ситуація на ринку LGP залишається найстабільнішою.
Як змінилися ціни на АЗС
Мережі OKKO та WOG залишили вартість усіх видів пального та газу без змін у порівнянні з П'ятницею, 8 травня.
Своєю чергою SOCAR здивував зниженням. На відміну від загального тренду, мережа знизила ціни на дизельне пальне (NANO та Extro) на 2 грн/л.
Найбільш помітною подією вікенду стало здорожчання пального в мережі "Укрнафта". Цінники на стелах продемонстрували стрімке зростання.
Найсильніше "удар" припав на брендовий бензин А-95 (Energy) - його вартість злетіла одразу на 5 гривень, сягнувши позначки 74,90 грн/л. Звичайний А-95 та А-92 також не залишилися осторонь, додавши до ціни 2 та 1 гривню відповідно.
Преміальний А-98 (Energy) тепер коштує 80,90 грн/л, що на 2 гривні більше, ніж було у п'ятницю.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 11 травня (інфографіка РБК-Україна)
Навіть попри це здорожчання, державна мережа все одно залишається найбільш вигідним варіантом для водіїв, зберігаючи суттєву дистанцію від цін серед популярних АЗС.
Деталізація цін на АЗС 11 травня, понеділок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 87,90 грн
- Бензин Pulls 95: 80,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 77,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн
- ДП Євро: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 87,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
- Бензин 95 Євро: 77,90 грн
- ДП Mustang: 92,90 грн
- ДП Євро-5: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 87,99 грн
- Бензин NANO 95: 81,99 грн
- Бензин А-95: 77,99 грн
- ДП NANO Extro: 92,99 грн
- ДП NANO: 89,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 80,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 74,90 грн
- Бензин А-95: 71, 90 грн
- Бензин А-92: 66,90 грн
- ДП (Energy): 88,90 грн
- ДП: 86,90 грн
- Газ: 47,90 грн