Долар і євро знизилися: курс на 15 травня та чому банки й обмінники показують різні ціни

Головне:

Долар знизився: офіційний курс долара на 15 травня – 43,95 грн (-1 коп.)

офіційний курс долара на 15 травня – 43,95 грн (-1 коп.) Євро подешевшав: курс НБУ європейської валюти – 51,43 грн (-7 коп.)

курс НБУ європейської валюти – 51,43 грн (-7 коп.) Чому курси в банках і обмінниках різняться: готівковий ринок формується реальним попитом і пропозицією, тоді як міжбанк перебуває під сильнішим впливом політики НБУ, що робить офіційний курс більш стабільним орієнтиром для ринку.

Курс валют НБУ

НБУ на п'ятницю 15 травня знизив офіційний курс долара до 43,95 грн, що на 1 копійку менше порівняно з попереднім банківським днем.

Євро також подешевшав – до 51,43 грн. Падіння склало 7 копійок.

Курс валют НБУ на 15 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Чому курси в банках і обмінниках різняться

Як пояснив у коментарі для РБК-Україна засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак, курс на міжбанку значною мірою залежить від Нацбанку. Саме він є найбільшим гравцем на ринку і має достатньо резервів, щоб утримувати потрібний курс.

Готівковий ринок працює інакше – там курс визначається реальним попитом і пропозицією. Саме тому курс в обмінниках часто є більш "живим" індикатором настроїв ринку.

На готівковому ринку менше обмежень, тому курс там вважається більш ринковим. Водночас готівковий і безготівковий курси все одно пов’язані між собою, тому великий розрив між ними трапляється рідко.

У 2022 році через жорсткі валютні обмеження готівковий курс був значно вищим за офіційний. Зараз, коли обмежень менше, різниця між ними невелика.