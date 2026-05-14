Долар і євро знизилися: курс на 15 травня та чому банки й обмінники показують різні ціни

Курс долара та євро в Україні на 15 травня продовжив помірні коливання. Національний банк зафіксував незначне здешевлення обох валют, тоді як експерти пояснюють різницю між офіційним курсом і цінами в обмінниках.
Головне:
НБУ на п'ятницю 15 травня знизив офіційний курс долара до 43,95 грн, що на 1 копійку менше порівняно з попереднім банківським днем.
Євро також подешевшав – до 51,43 грн. Падіння склало 7 копійок.
Курс валют НБУ на 15 травня (Інфографіка РБК-Україна)
Як пояснив у коментарі для РБК-Україна засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак, курс на міжбанку значною мірою залежить від Нацбанку. Саме він є найбільшим гравцем на ринку і має достатньо резервів, щоб утримувати потрібний курс.
Готівковий ринок працює інакше – там курс визначається реальним попитом і пропозицією. Саме тому курс в обмінниках часто є більш "живим" індикатором настроїв ринку.
На готівковому ринку менше обмежень, тому курс там вважається більш ринковим. Водночас готівковий і безготівковий курси все одно пов’язані між собою, тому великий розрив між ними трапляється рідко.
У 2022 році через жорсткі валютні обмеження готівковий курс був значно вищим за офіційний. Зараз, коли обмежень менше, різниця між ними невелика.