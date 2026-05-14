Доллар и евро снизились: курс на 15 мая и почему банки и обменники показывают разные цены

Курс доллара и евро в Украине на 15 мая продолжил умеренные колебания. Национальный банк зафиксировал незначительное удешевление обеих валют, тогда как эксперты объясняют разницу между официальным курсом и ценами в обменниках.
Сколько будет стоить валюта завтра и почему курсы в банках и обменниках могут двигаться по-разному - в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
НБУ на пятницу 15 мая снизил официальный курс доллара до 43,95 грн, что на 1 копейку меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.
Евро также подешевел - до 51,43 грн. Падение составило 7 копеек.
Курс валют НБУ на 15 мая (Инфографика РБК-Украина)
Как пояснил в комментарии для РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, курс на межбанке в значительной степени зависит от Нацбанка. Именно он является крупнейшим игроком на рынке и имеет достаточно резервов, чтобы удерживать нужный курс.
Наличный рынок работает иначе - там курс определяется реальным спросом и предложением. Именно поэтому курс в обменниках часто является более "живым" индикатором настроений рынка.
На наличном рынке меньше ограничений, поэтому курс там считается более рыночным. В то же время наличный и безналичный курсы все равно связаны между собой, поэтому большой разрыв между ними случается редко.
В 2022 году из-за жестких валютных ограничений наличный курс был значительно выше официального. Сейчас, когда ограничений меньше, разница между ними небольшая.