Доллар и евро снизились: курс на 15 мая и почему банки и обменники показывают разные цены

Курс валют НБУ

НБУ на пятницу 15 мая снизил официальный курс доллара до 43,95 грн, что на 1 копейку меньше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Евро также подешевел - до 51,43 грн. Падение составило 7 копеек.

Курс валют НБУ на 15 мая (Инфографика РБК-Украина)

Почему курсы в банках и обменниках разнятся

Как пояснил в комментарии для РБК-Украина основатель и президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак, курс на межбанке в значительной степени зависит от Нацбанка. Именно он является крупнейшим игроком на рынке и имеет достаточно резервов, чтобы удерживать нужный курс.

Наличный рынок работает иначе - там курс определяется реальным спросом и предложением. Именно поэтому курс в обменниках часто является более "живым" индикатором настроений рынка.

На наличном рынке меньше ограничений, поэтому курс там считается более рыночным. В то же время наличный и безналичный курсы все равно связаны между собой, поэтому большой разрыв между ними случается редко.

В 2022 году из-за жестких валютных ограничений наличный курс был значительно выше официального. Сейчас, когда ограничений меньше, разница между ними небольшая.