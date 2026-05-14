Ціни на АЗС знизилися: як змінилася вартість бензину та дизеля 14 травня

08:12 14.05.2026 Чт
2 хв
Бензин преміальної марки знизив ціну одразу на 3 грн/л в одній з мереж
aimg Марія Кучерявець
Фото: ціни на пальне змінилися на одній з АЗС (Getty Images)
В Україні змінилися ціни на пальне. Поки великі гравці ринку утримують вартість на стабільному рівні, державна мережа АЗС пішла на суттєве зниження ціни на одну з популярних марок бензину.

Скільки коштує пальне 14 травня - у матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Бензин: OKKO та WOG утримують А-95 по 77,90 грн/л, тоді як "Укрнафта" знизила ціну на 95 (Energy) одразу на 3 гривні - до 71,90 грн/л.
  • Дизель: вартість залишилася незмінною - від 86,90 грн/л в державній мережі до 89,90-89,99 грн/л на популярних приватних заправках.
  • Автогаз: демонструє повну стабільність у всіх мережах, коливаючись у межах 47,90-49,98 грн/л.

Як змінилася ціна на пальне

Популярні OKKO та WOG - вирішили не змінювати цінову політику порівняно з 13 травня. Вартість бензину марки А-95 Євро тут стабільно тримається на позначці 77,90 грн/л. Преміальне пальне (Pulls 95 та Mustang 95) обійдеться водіям у 80,90 грн/л.

Аналогічну стабільність і дещо вищі ціни демонструє мережа SOCAR. Ціни на бензин А-95 тут зафіксовані на рівні 77,99 грн/л, а дизельне пальне NANO коштує 89,99 грн/л.

Ціни на АЗС знизилися: як змінилася вартість бензину та дизеля 14 травня

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 14 травня (інфографіка РБК-Україна)

Втім, зміни відбулися в державній мережі "Укрнафта". Компанія скоригувала вартість бензину 95 (Energy) - ціна знизилася на 3 гривні: з 74,90 грн/л (станом на середу) до 71,90 грн/л.

При цьому вартість стандартного А-95 та дизельного пального залишилася на "Укрнафті" без змін. Державна мережа продовжує зберігати конкурентну перевагу, пропонуючи одні з найнижчих цін серед великих операторів.

Ціни на скраплений газ також демонструють стійкість. У більшості великих мереж (OKKO, WOG) літр газу коштує 49,90 грн. Найнижчу ціну серед моніторингових мереж традиційно пропонує "Укрнафта" - 47,90 грн/л.

Деталізація цін на АЗС 14 травня, четвер

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 87,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 80,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 77,90 грн
  • ДП Pulls: 92,90 грн
  • ДП Євро: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 87,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 77,90 грн
  • ДП Mustang: 92,90 грн
  • ДП Євро-5: 89,90 грн
  • Газ: 49,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 87,99 грн
  • Бензин NANO 95: 81,99 грн
  • Бензин А-95: 77,99 грн
  • ДП NANO Extro: 92,99 грн
  • ДП NANO: 89,99 грн
  • Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 80,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,90 грн
  • Бензин А-95: 71,90 грн
  • Бензин А-92: 66,90 грн
  • ДП (Energy): 88,90 грн
  • ДП: 86,90 грн
  • Газ: 47,90 грн
