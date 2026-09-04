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Долар і євро продовжують дорожчати: курс валют у банках та обмінниках на 4 вересня

10:33 04.09.2026 Пт
3 хв
Де сьогодні найкращі ціни на валюту та скільки доведеться віддати за 1000 доларів?
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро продовжують дорожчати: курс валют у банках та обмінниках на 4 вересня Фото: банки та обмінники змінили курс долара та євро на 4 вересня (колаж РБК-Україна)
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У п’ятницю, 4 вересня, курс долара та євро в банках змінився. Американська та європейська валюти продовжують дорожчати.

Які ціни на валюту встановлено сьогодні в банках та обмінниках, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

Станом на ранок 4 вересня, за даними Minfin, середній курс долара в обмінниках становить 44,85 грн для продажу та 44,75 грн для купівлі.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 52,15 грн, а купують – по 51,95 грн.

Долар і євро продовжують дорожчати: курс валют у банках та обмінниках на 4 вересня

Фото: курс валют в обмінниках 4 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро стрімко ростуть: курс НБУ на 4 вересня та чим зумовлене подорожчання

Курс валют у банках

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 44,90 грн (без змін), а для карток курс становить 44,84 грн (без змін). Купити долари у відділеннях можна по 44,30 грн (без змін), а для карток – по 44,45 грн (без змін).

Євро у відділеннях ПриватБанку можна купити по 52,30 грн (+20 коп.), а для карток – по 52,35 грн (+27 коп.). Курс купівлі євро у відділеннях становить 51,30 грн (+20 коп.), а для карток – 51,65 грн (+15 коп.).

Ощадбанк продає долари через ''Мобільний Ощад'' по 44,90 грн (+5 коп.), а для карток – по 45,10 грн (+15 коп.). Курс купівлі через ''Мобільний Ощад'' становить 44,55 грн (+5 коп.), а для карток – 44,50 грн (+5 коп.).

Євро у мобільному застосунку можна купити по 52,25 грн (+20 коп.), а для карток – по 52,40 грн (+20 коп.). Курс купівлі євро через ‘‘Мобільний Ощад’’ становить 51,70 грн (+20 коп.), а для карток – 51,60 грн (+15 коп.).

''ПУМБ'' продає долари за готівковим курсом по 45,00 грн (-10 коп.), а за комерційним курсом – по 44,80 грн (без змін). Курс купівлі становить 44,40 грн (-10 коп.) за готівковим курсом та 44,50 грн (-10 коп.) за комерційним курсом.

Євро у касах ПУМБ можна купити по 52,30 грн (без змін), а продати – по 51,60 грн (без змін).

Monobank продає долари по 44,83 грн (без змін), а купує – по 44,43 грн (-3 коп.). Євро продають по 52,26 грн (+20 коп.), а купують – по 51,56 грн (+5 коп.).

Долар і євро продовжують дорожчати: курс валют у банках та обмінниках на 4 вересня

Фото: курс валют у банках 4 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту

Найвигідніший курс продажу долара серед наведених великих банків сьогодні пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн.

Далі йдуть Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карток – 44,84 грн, ПриватБанк у відділеннях та Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – по 44,90 грн.

Найдорожче американську валюту продають ПУМБ за готівковим курсом – 45,00 грн та Ощадбанк для карток – 45,10 грн.

Якщо купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 52,25 грн.

Далі йдуть Monobank – 52,26 грн, ПриватБанк у відділеннях та ПУМБ – по 52,30 грн, ПриватБанк для карток – 52,35 грн.

Найдорожче європейська валюта коштує в Ощадбанку для карток – 52,40 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара сьогодні пропонує Ощадбанк через ''Мобільний Ощад'' – 44,55 грн.

Далі йдуть ПУМБ за комерційним курсом та Ощадбанк для карток – по 44,50 грн, ПриватБанк для карток – 44,45 грн, Monobank – 44,43 грн.

Найнижчий курс купівлі долара серед наведених банків пропонують ПУМБ за готівковим курсом – 44,40 грн та ПриватБанк у відділеннях – 44,30 грн.

Євро найвигідніше продавати через Ощадбанк у ''Мобільному Ощаді'' – по 51,70 грн.

Далі йдуть ПриватБанк для карток – 51,65 грн, Ощадбанк для карток та ПУМБ – по 51,60 грн, Monobank – 51,56 грн.

Найнижчий курс купівлі євро серед наведених банків пропонує ПриватБанк у відділеннях – 51,30 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках сьогодні

  • ПУМБ (комерційний курс) – 44 800 грн.
  • Monobank – 44 830 грн.
  • ПриватБанк (для карток) – 44 840 грн.
  • ПриватБанк (у відділеннях) – 44 900 грн.
  • Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 44 900 грн.
  • ПУМБ (готівковий курс) – 45 000 грн.
  • Ощадбанк (для карток) – 45 100 грн.
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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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