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Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в банках и обменниках на 4 сентября

10:33 04.09.2026 Пт
3 мин
Где сегодня самые лучшие цены на валюту и сколько придется отдать за 1000 долларов?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в банках и обменниках на 4 сентября Фото: банки и обменники изменили курс доллара и евро на 4 сентября (коллаж РБК-Украина)
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В пятницу, 4 сентября, курс доллара и евро в банках поменялся. Американская и европейская валюты продолжают дорожать.

Какие цены на валюту установлены сегодня в банках и обменниках, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 4 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,85 грн. для продажи и 44,75 грн. для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,15 грн., а покупают – по 51,95 грн.

Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в банках и обменниках на 4 сентября

Фото: курс валют в обменниках 4 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,90 грн (без изменений), а для карт курс составляет 44,84 грн (без изменений). Купить доллары в отделениях можно по 44,30 грн (без изменений), а для карт – по 44,45 грн (без изменений).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 52,30 грн (+20 коп.), а для карт – по 52,35 грн (+27 коп.). Курс покупки евро в отделениях составляет 51,30 грн (+20 коп.), а для карт – 51,65 грн (+15 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,90 грн (+5 коп.), а для карт – по 45,10 грн (+15 коп.). Курс покупки через ''Мобильный Ощад'' составляет 44,55 грн (+5 коп.), а для карт – 44,50 грн (+5 коп.).

Евро в мобильном приложении можно купить по 52,25 грн (+20 коп.), а для карт – по 52,40 грн (+20 коп.). Курс покупки евро через ''Мобильный Ощад'' составляет 51,70 грн (+20 коп.), а для карт – 51,60 грн (+15 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,00 грн (-10 коп.), а по коммерческому курсу – по 44,80 грн (без изменений). Курс покупки составляет 44,40 грн (-10 коп.) по наличному курсу и 44,50 грн (-10 коп.) по коммерческому курсу.

Евро в кассах ПУМБ можно купить по 52,30 грн (без изменений), а продать – по 51,60 грн (без изменений).

Monobank продает доллары по 44,83 грн (без изменений), а покупает – по 44,43 грн (-3 коп.). Евро продают по 52,26 грн (+20 коп.), а покупают – по 51,56 грн (+5 коп.).

Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют в банках и обменниках на 4 сентября

Фото: курс валют в банках 4 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди приведенных крупных банков сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн.

Далее следуют Monobank – 44,83 грн, ПриватБанк для карт – 44,84 грн, ПриватБанк в отделениях и Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – по 44,90 грн.

Дороже всего американскую валюту продают ПУМБ по наличному курсу – 45,00 грн и Ощадбанк для карт – 45,10 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс сегодня предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 52,25 грн.

Далее следуют Monobank – 52,26 грн., ПриватБанк в отделениях и ПУМБ – по 52,30 грн., ПриватБанк для карт – 52,35 грн.

Дороже всего европейская валюта стоит в Ощадбанк для карт – 52,40 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,55 грн.

Далее следуют ПУМБ по коммерческому курсу и Ощадбанк для карт – по 44,50 грн, ПриватБанк для карт – 44,45 грн, Monobank – 44,43 грн.

Самый низкий курс покупки доллара среди приведенных банков предлагают ПУМБ по наличному курсу – 44,40 грн. и ПриватБанк в отделениях – 44,30 грн.

Евро выгоднее всего продавать через Ощадбанк в ''Мобильном Ощаде'' – по 51,70 грн.

Далее следуют ПриватБанк для карт – 51,65 грн, Ощадбанк для карт и ПУМБ – по 51,60 грн, Monobank – 51,56 грн.

Самый низкий курс покупки евро среди банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 51,30 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня

  • ПУМБ (коммерческий курс) – 44800 грн.
  • Monobank – 44 830 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 44 840 грн.
  • ПриватБанк (в отделениях) – 44 900 грн.
  • Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 44 900 грн.
  • ПУМБ (наличный курс) – 45 000 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 45 100 грн.
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