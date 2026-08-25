Гривня чи долар восени: куди вигідніше вкласти 100 тисяч

Українцям восени доведеться враховувати не лише можливу зміну курсу валют, а й дохідність фінансових інструментів. За конкретних умов гривневий депозит може принести більше, ніж купівля долара, якщо курс американської валюти не зросте достатньо суттєво за час зберігання коштів.

Як порівняти потенційний заробіток на депозиті та валюті, – для РБК-Україна розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління ''Глобус Банку'' Сергій Мамедов .

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Якщо покласти 100 тис. грн на 6 місяців під 17,5% річних, чистий дохід після сплати податків становитиме близько 6,7 тис. грн.

Щоб долар дав такий самий результат, його курс має зрости більш ніж на 6,7%.

За стартового курсу 45 грн це означає зростання приблизно до 48 грн.

За ставки 15% річних чиста дохідність за пів року становитиме близько 5,8%.

У такому випадку долар мав би подорожчати приблизно з 45 до 47,6 грн, щоб дати аналогічний результат.

За прогнозом банкіра, у вересні долар може перебувати в межах 45–45,8 грн.

Оптимальним підходом експерт називає диверсифікацію заощаджень.

Скільки принесуть 100 тисяч гривень

Щоб порівняти гривневий депозит і долар, Сергій Мамедов пропонує дивитися на реальну дохідність після сплати податків.

Якщо розмістити 100 тис. грн на шість місяців під 17,5% річних, чистий дохід становитиме приблизно 6,7 тис. грн. Це близько 6,7% від початкової суми. Тобто через пів року вкладник матиме близько 106,7 тис. грн.

Щоб отримати аналогічний фінансовий результат від купівлі долара, американська валюта за цей час мала б подорожчати більш ніж на 6,7%.

До якого курсу має зрости долар

Якщо умовно купувати долар за курсом 45 грн, то для зростання вкладених коштів на 6,7% курс мав би піднятися приблизно до 48 грн.

При цьому розрахунок не враховує різницю між курсами купівлі та продажу валюти. Тому на практиці долару потрібно було б подорожчати ще сильніше, щоб забезпечити аналогічний результат.

За середньої депозитної ставки 15% річних чистий дохід за шість місяців становитиме близько 5,8%. У такому разі для отримання аналогічної дохідності курс долара мав би зрости приблизно з 45 до 47,6 грн.

Яким може бути курс долара восени

За прогнозом Сергія Мамедова, у вересні курс американської валюти може перебувати в межах 45–45,8 грн, а євро – 51,5–53 грн.

Отже, за такого сценарію самого лише очікуваного курсового руху може бути недостатньо, щоб долар перевершив дохідність гривневого депозиту з високою ставкою.

Водночас валютні заощадження мають іншу перевагу – вони можуть захистити частину коштів від несподіваного послаблення гривні.

Чи варто обирати лише гривню або долар

Мамедов наголошує, що універсального варіанта для всіх вкладників немає. При виборі між гривнею та валютою варто враховувати суму, строк інвестування та те, наскільки швидко можуть знадобитися гроші.

''Саме тому не варто ставити питання ''гривня чи долар'' як вибір лише одного інструменту. Значно розумніше диверсифікувати заощадження. Гривневі депозити дають прогнозовану дохідність, валюта може виконувати роль страхування частини накопичень від курсових ризиків'', – підсумував банкір.