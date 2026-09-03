Долар і євро стрімко ростуть: курс НБУ на 4 вересня та чим зумовлене подорожчання

Національний банк України підвищив офіційний курс долара і євро на п’ятницю, 4 вересня. Американська валюта подорожчала на 12 копійок, а євро – одразу на 29 копійок.

Якою буде вартість долара та євро 4 вересня та в чому причина подорожчання, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 4 вересня.

Курс долара становитиме 44,72 грн, що на 12 копійок більше, ніж днем раніше. Станом на 3 вересня американська валюта коштувала 44,60 грн.

Євро 4 вересня коштуватиме 51,93 грн. За день європейська валюта подорожчала одразу на 29 копійок – напередодні її офіційний курс становив 51,64 грн.

Фото: офіційний курс валют НБУ на 4 вересня (інфографіка РБК-Україна)

У чому причина різкого зростання валют?

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі для РБК-Україна пояснив різке зростання курсів накопиченням негативних факторів, які посилюють тиск на валютний ринок.

За його словами, серед таких чинників – проблеми, пов’язані з атаками на портову інфраструктуру, а також наслідки масштабних російських обстрілів для бізнесу, логістики та ритейлу.

Ще одним фактором експерт назвав невизначеність щодо зовнішнього фінансування України через питання виконання зобов’язань перед Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом. Це, за його словами, може впливати на очікування ринку щодо ритмічності надходження міжнародної допомоги.

Шевчишин також звернув увагу, що частина негативних факторів була відома ринку і раніше, однак помітне зростання курсів почалося саме зараз. На його думку, на ситуацію також впливає валютна політика Національного банку, який має оперативні дані про ситуацію на ринку та може відповідно коригувати свої дії.