Долар і євро продовжили дешевшати: курс НБУ на 9 липня та чи скасують банківську таємницю

Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні. На четвер, 9 липня, долар і євро подешевшали, продовживши тенденцію останніх днів.
Про актуальний офіційний курс валют, а також про те, кого можуть торкнутися запропоновані зміни щодо банківської таємниці, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
НБУ встановив на 9 липня офіційний курс долара на рівні 44,47 грн, що на 3 копійки менше, ніж днем раніше (44,50 грн). Таким чином, американська валюта продовжила дешевшати щодо гривні.
Офіційний курс євро також знизився. На четвер європейська валюта коштує 50,69 грн, що на 19 копійок менше, ніж 8 липня (50,88 грн).
Фото: офіційний курс валют НБУ на 9 липня (Інфографіка РБК-Україна)
Президент Національної асоціації банків України (НАБУ) Сергій Наумов у коментарі РБК-Україна наголосив, що запропоновані зміни до законодавства не означають скасування банківської таємниці для звичайних клієнтів.
За його словами, банківська таємниця й надалі залишатиметься захищеною законом, а доступ до неї можливий лише у випадках, прямо передбачених законодавством.
''Для пересічного клієнта банк не почне передавати всю інформацію про всіх клієнтів. Для більшості громадян і бізнесу щоденних змін не буде'', – зазначив Сергій Наумов.
Водночас законопроєкт уточнює порядок отримання інформації окремими суб’єктами, насамперед державними та приватними виконавцями, а також Національним банком.
Найбільш відчутними нововведення можуть стати для громадян, які перебувають у Єдиному реєстрі боржників.
Після набрання чинності законом державні та приватні виконавці зможуть отримувати додаткову інформацію, зокрема:
Крім того, арешт для погашення боргів зможуть накладати не лише на кошти на банківських рахунках, а й на електронні гаманці та електронні гроші.
Водночас законопроєкт передбачає і спрощення окремих процедур.
Якщо сума заборгованості не перевищує десяти мінімальних зарплат (86 470 грн), після її повного погашення Автоматизована система виконавчого провадження самостійно повідомлятиме банк.
На підставі цього повідомлення боржника виключатимуть із Єдиного реєстру, а арешт із коштів зніматиметься без додаткових процедур.