Доллар и евро продолжили дешеветь: курс НБУ на 9 июля и отменят ли банковскую тайну

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны. На четверг, 9 июля, доллар и евро подешевели, продолжив тенденцию последних дней.
Об актуальном официальном курсе валют, а также о том, кого могут коснуться предложенные изменения по банковской тайне, – читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
НБУ установил на 9 июля официальный курс доллара на уровне 44,47 грн, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее (44,50 грн). Таким образом, американская валюта продолжила дешеветь по отношению к гривне.
Официальный курс евро тоже снизился. На четверг европейская валюта стоит 50,69 грн, что на 19 копеек меньше, чем 8 июля (50,88 грн).
Фото: официальный курс валют НБУ на 9 июля (Инфографика РБК-Украина)
Президент Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Наумов в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что предложенные изменения в законодательство не означают отмену банковской тайны для обычных клиентов.
По его словам, банковская тайна и дальше будет оставаться защищенной законом, а доступ к ней возможен только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.
''Для рядового клиента банк не начнет передавать всю информацию обо всех клиентах. Для большинства граждан и бизнеса ежедневных изменений не будет», – отметил Сергей Наумов.
В то же время, законопроект уточняет порядок получения информации отдельными субъектами, прежде всего государственными и частными исполнителями, а также Национальным банком.
Наиболее ощутимыми нововведения могут стать для граждан, находящихся в Едином реестре должников.
После вступления в силу закона государственные и частные исполнители смогут получать дополнительную информацию, в частности:
Кроме того, арест на погашение долгов смогут накладывать не только на средства на банковских счетах, но и на электронные кошельки и электронные деньги.
В то же время, законопроект предусматривает и упрощение отдельных процедур.
Если сумма задолженности не превышает десяти минимальных зарплат (86470 грн), после ее полного погашения Автоматизированная система исполнительного производства будет самостоятельно сообщать банк.
На основании этого сообщения должника будут исключаться из Единого реестра, а арест из средств будет сниматься без дополнительных процедур.