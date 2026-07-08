ua en ru
Ср, 08 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар і євро втратили в ціні: курс валют у банках та обмінниках 8 липня

11:00 08.07.2026 Ср
3 хв
Де сьогодні найвигідніше купити та продати валюту?
aimg Анастасія Мацепа
Долар і євро втратили в ціні: курс валют у банках та обмінниках 8 липня Фото: обмінники та банки оновили курс валют (колаж РБК-Україна)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

На початку нового банківського дня долар та євро продовжують дешевшати. Більшість великих банків переглянули свої курси в бік зміцнення гривні, а в обмінниках зберігається помірне зниження вартості основних валют.

Скільки сьогодні коштує валюта у ПриватБанку, Ощадбанку, ''ПУМБ'' та Monobank, – читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар дешевшає: американська валюта продовжує втрачати позиції як в обмінниках, так і в банках.
  • Євро також знижується: європейська валюта подешевшала у більшості банків та обмінних пунктів.
  • Найвигідніше купувати долар сьогодні можна у мобільному застосунку ''Ощадбанку'' (44,55 грн).
  • Найкращий курс продажу долара серед банків пропонують Monobank (44,33 грн) та ПриватБанк для карток (44,25 грн).

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 8 липня долар в обмінниках можна купити за середнім курсом 44,55 (-10 коп.) гривні, а продати – по 44,42 (-13 коп.) гривні.

Євро в обмінниках сьогодні продають по 51,20 (-10 коп.) гривні, а купують – по 50,95 (-20 коп.) гривні.

Долар і євро втратили в ціні: курс валют у банках та обмінниках 8 липня

Фото: курс валют в обмінниках на 8 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар дешевшає, євро йде вгору: курс НБУ на 8 липня і чи зникне гривня після вступу в ЄС

Курс валют в банках

Середній курс продажу долара в банках сьогодні становить 44,76 (-9 коп.) гривні, а купівлі – 44,28 (+4 коп.) гривні.

Євро в банках сьогодні продають у середньому по 51,29 (-2 коп.) гривні, а купують – по 50,59 (-10 коп.) гривні.

ПриватБанк у відділеннях продає долар по 44,70 (-10 коп.) гривні, а карткою – 44,84 (без змін) гривні. Євро у касах банку можна купити по 51,25 (-5 коп.) гривні, а карткою – 51,28 (без змін) гривні.

Ощадбанк через мобільний застосунок продає долар по 44,55 (-25 коп.) гривні, а для карток – 44,85 (-10 коп.) гривні. Євро у ''Мобільному Ощаді'' сьогодні коштує 51,00 (-30 коп.) гривень, а для карток – 51,40 (-10 коп.) гривні.

''ПУМБ'' у касах продає долар по 44,90 (-10 коп.) гривні, а комерційний курс становить 44,80 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 51,40 (-10 коп.) гривні.

Monobank продає долари по 44,80 (-4 коп.) гривні, а євро – по 51,26 (-24 коп.) гривні.

Долар і євро втратили в ціні: курс валют у банках та обмінниках 8 липня

Фото: курс валют у банках (продаж) на 8 липня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Серед банків найвигідніший курс продажу долара сьогодні пропонує Ощадбанк через мобільний застосунок – 44,55 грн. Далі йдуть ПриватБанк (44,70 грн у касах), Monobank і ПУМБ – по 44,80 грн.

Якщо ж купувати євро, найнижчий курс сьогодні пропонує Ощадбанк у мобільному застосунку – 51,00 грн. У ПриватБанку євро продають по 51,25 грн, у Monobank – по 51,26 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Найвищий курс купівлі долара серед банків сьогодні пропонує Ощадбанк через мобільний застосунок – 44,40 грн. На другому місці – ''ПУМБ'' із комерційним курсом 44,40 грн, далі Monobank – 44,33 грн.

Євро найвигідніше продавати Ощадбанку через мобільний застосунок – по 50,80 грн. У ''ПУМБ'' курс купівлі становить 50,70 грн, у Monobank – 50,57 грн.

Читайте також: Валютні ''гойдалки'' чи стабільність: банкір спрогнозував курс долара до кінця літа

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Курс долара Курс євро
Новини
РФ вдарила ракетою по 5-поверхівці в Харкові, є жертви та багато постраждалих
РФ вдарила ракетою по 5-поверхівці в Харкові, є жертви та багато постраждалих
Аналітика
Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Гонка озброєнь не зупиняється ні на мить: інтерв'ю з Ярославом Гришиним, "Генерал Черешня"