Доллар и евро продолжили дешеветь: курс НБУ на 9 июля и отменят ли банковскую тайну

Об актуальном официальном курсе валют, а также о том, кого могут коснуться предложенные изменения по банковской тайне, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Гривна укрепилась: НБУ на 9 июля снизил официальный курс доллара на 3 копейки, а евро – на 19 копеек.

НБУ на 9 июля снизил официальный курс доллара на 3 копейки, а евро – на 19 копеек. Банковская тайна: предложенные изменения не означают открытие информации о счетах всех украинцев – для большинства клиентов ничего не изменится.

предложенные изменения не означают открытие информации о счетах всех украинцев – для большинства клиентов ничего не изменится. Новые правила для должников: исполнители смогут получать больше информации о счетах и электронных кошельках лиц из Единого реестра должников, а после полного погашения небольших долгов арест из средств будет сниматься автоматически.

Курс валют НБУ

НБУ установил на 9 июля официальный курс доллара на уровне 44,47 грн, что на 3 копейки меньше, чем днем ранее (44,50 грн). Таким образом, американская валюта продолжила дешеветь по отношению к гривне.

Официальный курс евро тоже снизился. На четверг европейская валюта стоит 50,69 грн, что на 19 копеек меньше, чем 8 июля (50,88 грн).

Фото: официальный курс валют НБУ на 9 июля (Инфографика РБК-Украина)

Отменят ли банковскую тайну для украинцев

Президент Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Наумов в комментарии РБК-Украина подчеркнул, что предложенные изменения в законодательство не означают отмену банковской тайны для обычных клиентов.

По его словам, банковская тайна и дальше будет оставаться защищенной законом, а доступ к ней возможен только в случаях, прямо предусмотренных законодательством.

''Для рядового клиента банк не начнет передавать всю информацию обо всех клиентах. Для большинства граждан и бизнеса ежедневных изменений не будет», – отметил Сергей Наумов.

В то же время, законопроект уточняет порядок получения информации отдельными субъектами, прежде всего государственными и частными исполнителями, а также Национальным банком.

Что изменится для должников

Наиболее ощутимыми нововведения могут стать для граждан, находящихся в Едином реестре должников.

После вступления в силу закона государственные и частные исполнители смогут получать дополнительную информацию, в частности:

о видах банковских счетов;

срок действия депозитных договоров;

в отдельных случаях – информацию о задолженности по кредитам, обеспеченным залогом или ипотекой.

Кроме того, арест на погашение долгов смогут накладывать не только на средства на банковских счетах, но и на электронные кошельки и электронные деньги.

Что станет проще после погашения долга

В то же время, законопроект предусматривает и упрощение отдельных процедур.

Если сумма задолженности не превышает десяти минимальных зарплат (86470 грн), после ее полного погашения Автоматизированная система исполнительного производства будет самостоятельно сообщать банк.

На основании этого сообщения должника будут исключаться из Единого реестра, а арест из средств будет сниматься без дополнительных процедур.