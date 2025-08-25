ua en ru
Долар і євро подорожчали в обмінних пунктах

Україна, Понеділок 25 серпня 2025 10:11
Долар і євро подорожчали в обмінних пунктах Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України трохи зріс. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 25 серпня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,55 гривень, курс євро зріс на 25 копійок до 48,60 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,05 гривень, євро по 47,60 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,35-41,38 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 2 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Долар подорожчав після падіння до мінімуму з початку квітня.

Офіційний курс на 25 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2839 гривень за 1 долар (+0,0654 грн).

Офіційний курс євро становитиме 47,91 гривень за 1 євро (-0,0725 грн).

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лісовий з Глобус Банку, на останньому тижні літа ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Коливання курсу долара і євро будуть мінімальними.

