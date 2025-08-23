ua en ru
Курс долара та євро: чого очікувати на валютному ринку в останній тиждень літа

Україна, Субота 23 серпня 2025 08:15
UA EN RU
Курс долара та євро: чого очікувати на валютному ринку в останній тиждень літа Фото: Курс долара очікується на рівні 41,4-41,8 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

На останньому тижні літа ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною. Коливання курсу долара та євро будуть мінімальними.

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

Що впливає на курс

За його словами, загальні характеристики валютного ринку найближчими днями не відрізнятимуться від попередніх тижнів.

"Базова ознака стабільності - це дія режиму керованої гнучкості, який нівелює розриви між попитом і пропозицією. Відтак зникає головна причина можливого зростання курсу - дефіцит валюти", - пояснив експерт.

Крім того, покупці зберігатимуть помірну цікавість до долара, що дозволить Нацбанку зменшити обсяги валютних інтервенцій. Водночас аграрії й надалі насичуватимуть ринок валютою, що знижуватиме ризики різких курсових стрибків.

Євро та світові ринки

За словами Лєсового, котирування пари долар/євро на світових ринках залишатимуться у діапазоні 1,15-1,2. Це фактично гарантує стабільність євро в Україні. Очікується, що курс євро коливатиметься у межах 48-49 грн.

"Долар і євро залишаються світовими та досить надійними валютами. Це означає, що їм не загрожує курсове провалля", - додав експерт.

Прогнози на 25-31 серпня

Згідно з прогнозом Глобус Банку, основні параметри валютного ринку будуть такими:

  • міжбанк: 41,4-41,8 грн/долар та 48-49 грн/євро;
  • готівковий ринок: 41,4-41,8 грн/долар та 48-49,5 грн/євро;
  • середня різниця між курсами на міжбанку та у готівці становитиме 0,1-0,15 грн;
  • середні тижневі відхилення будуть у межах 1-1,5%.

"Отже, можна зробити висновок, що і в останній тиждень літа ситуація на валютному ринку викликатиме обмаль побоювань: очікується, що коливання долара будуть мінімальними і відбуватимуть в межах 41,4-41,8 гривень, а курс євро, попри супутні ознаки одвічної мінливості також не застрибне за психологічні межі в 50 гривень", - констатував Лєсовий.

