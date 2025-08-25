ua en ru
Доллар и евро подорожали в обменных пунктах

Украина, Понедельник 25 августа 2025 10:11
Доллар и евро подорожали в обменных пунктах Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины немного вырос. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 25 августа средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,55 гривен, курс евро вырос на 25 копеек до 48,60 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,05 гривен, евро по 47,60 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,35-41,38 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 2 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения до минимума с начала апреля.

Официальный курс на 25 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,2839 гривен за 1 доллар (+0,0654 грн).

Официальный курс евро составит 47,91 гривен за 1 евро (-0,0725 грн).

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой из Глобус Банка, на последней неделе лета ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Колебания курса доллара и евро будут минимальными.

