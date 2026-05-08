Долар і євро подорожчали: курс валют на 11 травня і чому паніки на ринку немає

16:48 08.05.2026 Пт
Обидві валюти додали в ціні, а НБУ й надалі стримуватиме різкі коливання курсу
aimg Анастасія Мацепа
Фото: НБУ оновив офіційний курс валют на 11 травня (Getty Images)
Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 11 травня. Долар і євро знову перейшли до зростання після попереднього зниження.

Якою буде вартість валют найближчим часом та що впливатиме на ринок – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар зріс до 43,85 грн
  • Євро подорожчало до 51,60 грн
  • НБУ залишається головним стабілізатором валютного ринку
  • Валютні інтервенції допомагають стримувати коливання
  • Ринок працює в режимі "керованої гнучкості".

Курс валют НБУ

На 11 травня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 43,85 грн. Це на 5 копійок вище за курс 8 травня, коли валюта коштувала 43,80 грн.

Євро також подорожчало – до 51,60 грн. Порівняно з попереднім банківським днем курс зріс на 6 копійок із 51,54 грн.

Таким чином, обидві валюти повернулися до помірного зростання.

Курс валют НБУ на 11 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Що буде з валютним ринком

Як зазначає Тарас Лєсовий – директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку", ключову роль у стабільності валютного ринку й надалі відіграватиме Нацбанк.

За його словами, саме НБУ залишається головним стабілізатором ринку завдяки режиму "керованої гнучкості".

"Його стратегія дає змогу підтримувати баланс між попитом і пропозицією. Якщо виникають ситуативні перекоси попиту, валютні інтервенції допомагають їх оперативно згладжувати", – пояснив експерт.

За словами Лєсового, валютний ринок України зараз працює в умовах війни, високих зовнішніх ризиків та значної залежності від міжнародної фінансової допомоги.

Водночас чинний режим курсоутворення дозволяє уникати різких та неконтрольованих стрибків курсу.

Саме тому, попри поточні коливання долара та євро, ситуація на валютному ринку залишається контрольованою.

