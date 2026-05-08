Доллар и евро подорожали: курс валют на 11 мая и почему паники на рынке нет

16:48 08.05.2026 Пт
Обе валюты прибавили в цене, а НБУ и в дальнейшем будет сдерживать резкие колебания курса
aimg Анастасия Мацепа
Фото: НБУ обновил официальный курс валют на 11 мая (Getty Images)
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 11 мая. Доллар и евро снова перешли к росту после предыдущего снижения.

Какой будет стоимость валют в ближайшее время и что будет влиять на рынок - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар вырос до 43,85 грн.
  • Евро подорожало до 51,60 грн.
  • НБУ остается главным стабилизатором валютного рынка.
  • Валютные интервенции помогают сдерживать колебания.
  • Рынок работает в режиме "управляемой гибкости".

Курс валют НБУ

На 11 мая НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,85 грн. Это на 5 копеек выше курса 8 мая, когда валюта стоила 43,80 грн.

Евро также подорожало - до 51,60 грн. По сравнению с предыдущим банковским днем курс вырос на 6 копеек с 51,54 грн.

Таким образом, обе валюты вернулись к умеренному росту.

Курс валют НБУ на 11 мая (Инфографика РБК-Украина)

Что будет с валютным рынком

Как отмечает Тарас Лесовой - директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка", ключевую роль в стабильности валютного рынка и в дальнейшем будет играть Нацбанк.

По его словам, именно НБУ остается главным стабилизатором рынка благодаря режиму "управляемой гибкости".

"Его стратегия позволяет поддерживать баланс между спросом и предложением. Если возникают ситуативные перекосы спроса, валютные интервенции помогают их оперативно сглаживать", - пояснил эксперт.

По словам Лесового, валютный рынок Украины сейчас работает в условиях войны, высоких внешних рисков и значительной зависимости от международной финансовой помощи.

В то же время действующий режим курсообразования позволяет избегать резких и неконтролируемых скачков курса.

Именно поэтому, несмотря на текущие колебания доллара и евро, ситуация на валютном рынке остается контролируемой.

Больше по теме:
Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
