Долар і євро подешевшали в обмінниках на початку тижня

Україна, Понеділок 15 вересня 2025 10:10
Долар і євро подешевшали в обмінниках на початку тижня Фото: курс долара впав на 10 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 15 вересня середній курс продажу впав на 10 копійок до 41,50 гривень, курс євро впав на 10 копійок до 48,70 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,00 гривень, євро по 47,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,21-41,24 грн/долар (купівля-продаж) - зниження на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після зниження протягом двох днів поспіль.

Офіційний курс на 15 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2838 гривень за 1 долар (-0,0289 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,3929 гривень за 1 євро (+0,1190 грн).

Прогноз курсу

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що поки що гривні нічого не загрожує.

"Якщо будуть проблеми з міжнародною допомогою, то будуть і проблеми з курсом. Але поки такі ризики не високі", - констатував нардеп.

