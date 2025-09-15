Доллар и евро подешевели в обменниках в начале недели

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к снижению. Единая европейская валюта также подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 15 сентября средний курс продажи упал на 10 копеек до 41,50 гривен, курс евро упал на 10 копеек до 48,70 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,00 гривен, евро по 47,70 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,21-41,24 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар подешевел после снижения в течение двух дней подряд.

Официальный курс на 15 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,2838 гривен за 1 доллар (-0,0289 грн).

Официальный курс евро составит 48,3929 гривен за 1 евро (+0,1190 грн).