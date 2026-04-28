Долар і євро пішли вниз: курс на 29 квітня та що відбувається з валютою

Курс валют НБУ

На 29 квітня НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 44,07 грн, що на 2 копійки нижче за курс 28 квітня (44,09 грн).

Євро також подешевшало – до 51,50 грн, що на 26 копійок менше порівняно з попереднім показником (51,76 грн).

Таким чином, обидві валюти перейшли до корекції після попереднього зростання.

Фото: курс валют на 29 квітня (інфографіка РБК-Україна)

Що стримуватиме курс

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ГЛОБУС БАНКУ Тараса Лєсового, стабільність валютного ринку зараз тримається на двох ключових чинниках – політиці Нацбанку та зовнішній фінансовій підтримці.

Перший запобіжник – активна роль НБУ. Регулятор продовжує працювати в режимі керованої гнучкості, оперативно реагуючи на надмірний попит на валюту через інтервенції.

Очікується, що обсяг продажу валюти Нацбанком на міжбанку може становити близько 700-800 млн доларів на тиждень, що має допомогти втримувати курс долара у прогнозованих межах.

Другий фактор – очікуване розблокування кредиту ЄС на 90 млрд євро. Цей ресурс розглядають як один із ключових елементів макрофінансової стабільності, який також може знизити девальваційний тиск на гривню.

Зовнішній тиск та “фактор євро”

Додатковим чинником впливу залишається глобальна ситуація, зокрема події на Близькому Сході, що відбиваються на цінах на нафту та динаміці пари євро/долар.

Під час геополітичних загострень долар традиційно посилюється, тоді як євро може втрачати позиції.

Для українського ринку це особливо важливо, оскільки курс євро залежить не лише від дій НБУ, а й від міжнародних котирувань.

Прогнозний діапазон для пари євро/долар оцінюють на рівні 1,14-1,18. Саме ця динаміка, поряд із внутрішніми чинниками, значною мірою визначатиме вартість євро в Україні.