Маятникова динаміка збережеться? Чого чекати від курсу долара та євро на межі квітня та травня

Кінець квітня та початок травня на валютному ринку України пройдуть без різких стрибків. Попри зовнішні чинники, система має достатньо запобіжників для збереження стабільності.

Що чекати на валютному ринку наступного тижня у коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.

Український валютний ринок готується до переходу з квітня у травень. За словами Лєсового, попри певні фактори тиску, експерти прогнозують відсутність хаотичних стрибків та збереження контрольованої ситуації.

Що стримуватиме курс: головні "запобіжники"

Наразі стабільність системи тримається на двох основних стовпах:

Активна роль Нацбанку. Регулятор дотримується режиму "керованої гнучкості". Це означає, що НБУ оперативно реагує на надмірний попит, гасячи його валютними інтервенціями. Очікується, що обсяг вливань на міжбанк складе близько 700-800 млн доларів на тиждень, що дозволить утримати долар у прогнозованих рамках.

Фінансова допомога від ЄС. Очікуване розблокування кредиту у розмірі 90 млрд євро є критично важливим для бюджету. Це не лише забезпечить фінансову стійкість країни, а й заспокоїть валютний ринок, знявши частину девальваційної напруги.

Зовнішній тиск та "фактор євро"

Ситуація на світовій арені, зокрема події на Близькому Сході, залишається складною. Це прямо впливає на Україну через ціни на нафту (пальне) та коливання пари євро/долар.

Під час загострень долар у світі зазвичай міцнішає, а євро втрачає позиції.

Для України євро є більш волатильним, оскільки його курс залежить не лише від дій НБУ, а й від світових ринків.

Прогнозний діапазон для пари євро/долар у цей період - 1,14-1,18. Саме ці цифри визначатимуть кінцеву вартість євро в українських обмінниках.

Числові показники ринку на період 27 квітня - 3 травня

Після стрімкої девальвації, що спостерігалася у березні, ринок входить у фазу помірних змін.

Цінові коридори:

Долар: 43,8-44,35 грн (міжбанк) та 43,75-44,5 грн (готівка).

Євро: 50,5-52,5 грн (міжбанк) та 50,5-52 грн (готівка).

Динаміка щоденних змін:

На міжбанку курс змінюватиметься в межах 0,05-0,15 грн.

У банках коливання складуть до 0,2 грн, в обмінниках - до 0,3 грн.

Спреди (різниця між купівлею та продажем):

У банках: до 0,6 грн на доларі та до 1 грн на євро.

В обмінниках: до 1 грн на доларі та до 1,3 грн на євро.

Загальний висновок: Базовий сценарій передбачає збереження курсового спокою. Завдяки високій пильності НБУ та очікуваним валютним надходженням, тижневі відхилення курсу не повинні перевищити 1-1,5%.