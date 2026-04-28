Доллар и евро пошли вниз: курс на 29 апреля и что происходит с валютой

Одними из главных предохранителей для курса остаются валютные интервенции НБУ и финансовая помощь ЕС.

Ожидаемый объем интервенций может составлять 700-800 млн долларов в неделю.

На динамику евро дополнительно влияют мировые рынки, в частности цены на нефть и пара евро/доллар.

Курс валют НБУ

На 29 апреля НБУ установил официальный курс доллара на уровне 44,07 грн, что на 2 копейки ниже курса 28 апреля (44,09 грн).

Евро также подешевело - до 51,50 грн, что на 26 копеек меньше по сравнению с предыдущим показателем (51,76 грн).

Таким образом, обе валюты перешли к коррекции после предыдущего роста.

Фото: курс валют на 29 апреля (инфографика РБК-Украина)

Что будет сдерживать курс

По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Тараса Лесового, стабильность валютного рынка сейчас держится на двух ключевых факторах - политике Нацбанка и внешней финансовой поддержке.

Первый предохранитель - активная роль НБУ. Регулятор продолжает работать в режиме управляемой гибкости, оперативно реагируя на чрезмерный спрос на валюту через интервенции.

Ожидается, что объем продажи валюты Нацбанком на межбанке может составлять около 700-800 млн долларов в неделю, что должно помочь удерживать курс доллара в прогнозируемых пределах.

Второй фактор - ожидаемое разблокирование кредита ЕС на 90 млрд евро. Этот ресурс рассматривают как один из ключевых элементов макрофинансовой стабильности, который также может снизить девальвационное давление на гривну.

Внешнее давление и "фактор евро"

Дополнительным фактором влияния остается глобальная ситуация, в частности события на Ближнем Востоке, отражающиеся на ценах на нефть и динамике пары евро/доллар.

Во время геополитических обострений доллар традиционно усиливается, тогда как евро может терять позиции.

Для украинского рынка это особенно важно, поскольку курс евро зависит не только от действий НБУ, но и от международных котировок.

Прогнозный диапазон для пары евро/доллар оценивается на уровне 1,14-1,18. Именно эта динамика, наряду с внутренними факторами, в значительной степени будет определять стоимость евро в Украине.