Долар і євро дорожчають в обмінниках

Україна, Вівторок 26 серпня 2025 10:00
UA EN RU
Долар і євро дорожчають в обмінниках Фото: курс долара зріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 26 серпня середній курс продажу зріс на 5 копійок до 41,60 гривень, курс євро зріс на 5 копійок до 48,65 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,10 гривень, євро по 47,65 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,37-41,42 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 1 копійку порівняно із закриттям попереднього дня.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Європейська валюта також подорожчала.

Офіційний курс на 26 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4300 гривень за 1 долар (+0,1461 грн).

Офіційний курс євро становитиме 48,4731 гривень за 1 євро (+0,5631 грн).

Прогноз курсу

Як зазначають аналітики інвесткомпанії ICU, НБУ свідомо зміцнив гривню до долара в серпні.

Однак, за їхнім прогнозом, надалі НБУ може перейти до ослаблення гривні.

