НБУ свідомо посилив гривню до долара: чого очікувати у найближчі місяці

НБУ посилив курс гривні до долара до максимуму з початку квітня. Але до кінця року очікується девальвація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU .

Як зазначається в огляді, НБУ ще більше посилив гривню минулого тижня, зменшуючи обсяг інтервенцій на тлі відносно стабільного дефіциту валюти на ринку.

НБУ на 22 серпня встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 41,22 грн/долар та незначно послабив його на 25 серпня до 41,28 грн/долар. Ці рівні є черговим максимумом за чотири місяці.

За даними ICU, дефіцит валюти на ринку зменшився несуттєво, на 8% до 301 млн долар. Тож щоб задовольнити його та підтримати міцність гривні, НБУ продав за тиждень із резервів 551 млн долар, що на 9% менше від інтервенцій попереднього тижня, а також нижче середньотижневого обсягу інтервенцій від початку повномасштабної війни.



"Посилення гривні та утримання обмінного курсу на поточному рівні виглядає свідомим рішенням НБУ. Цілком можливо, НБУ восени дозволятиме трохи більшу амплітуду коливань курсу гривні, щоб згодом перейти до його подальшого помірного ослаблення", - прогнозують аналітики.