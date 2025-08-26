ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Доллар и евро дорожают в обменниках

Украина, Вторник 26 августа 2025 10:00
UA EN RU
Доллар и евро дорожают в обменниках Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта также подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 26 августа средний курс продажи вырос на 5 копеек до 41,60 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 48,65 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,10 гривен, евро по 47,65 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,37-41,42 грн/доллар (покупка-продажа) - рост на 1 копейку по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 26 августа 2025 года установлен на таком уровне: 41,4300 гривен за 1 доллар (+0,1461 грн).

Официальный курс евро составит 48,4731 гривен за 1 евро (+0,5631 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, НБУ сознательно укрепил гривну к доллару в августе.

Однако, по их прогнозу, в дальнейшем НБУ может перейти к ослаблению гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы