Долар і євро різко подорожчали: офіційні курси НБУ

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 26 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4300 гривень за 1 долар (+0,1461 грн).



Офіційний курс євро становитиме 48,4731 гривень за 1 євро (+0,5631 грн).



На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,48-41,51 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.



На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,60 гривень, курс євро зріс на 40 копійок до 48,75 гривень.