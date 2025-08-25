ua en ru
Долар і євро різко подорожчали: офіційні курси НБУ

Україна, Понеділок 25 серпня 2025 15:40
Фото: курс долара зріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Європейська валюта також подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 26 серпня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,4300 гривень за 1 долар (+0,1461 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,4731 гривень за 1 євро (+0,5631 грн).
На міжбанку сьогодні курс зріс на 15 копійок до 41,48-41,51 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,60 гривень, курс євро зріс на 40 копійок до 48,75 гривень.

Прогноз курсу

Як зазначила Анна Золотько з Unex Bank, за відсутності непередбачуваних факторів зміни курсу будуть незначними.

"Ми прогнозуємо коливання в межах 0,5-1,5% від поточного рівня протягом найближчих двох-трьох тижнів", - підкреслила Золотько.

