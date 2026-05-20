ua en ru
Ср, 20 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар дорожчає: курс на 21 травня та чи залишиться валютний ринок контрольованим

16:40 20.05.2026 Ср
2 хв
Євро майже не змінився, а банкіри не очікують "шокотерапії" на валютному ринку
aimg Анастасія Мацепа
Долар дорожчає: курс на 21 травня та чи залишиться валютний ринок контрольованим Фото: НБУ оновив офіційний курс долара та євро на 21 травня (Getty Images)
Не чекай змін - готуйся до них! Фільтруй валютні коливання з РБК-Україна у Google

Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 21 травня, тоді як євро майже не змінився. Банкіри прогнозують, що до кінця травня валютний ринок залишатиметься контрольованим без різких стрибків.

Якою буде вартість валют завтра та чи чекати на кардинальні зміни по курсу найближчим часом, – у матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Інфляція "з’їдає" заощадження українців: як сьогодні захистити кошти

Головне:

  • Долар зріс до 44,21 грн
  • Євро майже не змінився – 51,30 грн
  • Банкіри не прогнозують різких стрибків курсу
  • Долар до кінця травня очікують у межах 43,5-44,5 грн

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на 21 травня на рівні 44,22 грн. Це на 7 копійок більше, ніж днем раніше.

Водночас євро майже не змінився. Офіційний курс європейської валюти становить 51,30 грн, що лише на 1 копійку вище за попередній показник.

Таким чином, після кількох днів відносної стабільності долар знову продемонстрував незначне зростання.

Долар дорожчає: курс на 21 травня та чи залишиться валютний ринок контрольованим

Курс валют НБУ на 21 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Чи залишаться долар та євро контрольованими

За оцінкою віцепрезидента Асоціації українських банків та голови правління "Глобус банку" Сергія Мамедова, валютний ринок України входить у літній період у контрольованому стані.

Фінансист зазначив, що навіть попри традиційну чутливість готівкового ринку до зовнішніх факторів, підстав для фінансової "шокотерапії" наразі немає.

За його прогнозом, до кінця травня курс долара перебуватиме у межах 43,5-44,5 грн.

Що стосується євро, то очікуваний коридор буде ширшим – від 50 до 52,5 грн.

Мамедов також пояснив, що курс європейської валюти в українських обмінниках залежатиме від ситуації на міжнародних ринках, коливань пари євро/долар та світових цін на енергоресурси.

Читайте також: Кредитки, борги та заощадження: з чого починати фінансову стабільність
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний банк України Курс долара Курс євро
Новини
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
Аналітика
Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кремль опинився в пастці: чому нафтова криза не врятує економіку Росії