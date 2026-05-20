Долар дорожчає: курс на 21 травня та чи залишиться валютний ринок контрольованим

Національний банк України підвищив офіційний курс долара на 21 травня, тоді як євро майже не змінився. Банкіри прогнозують, що до кінця травня валютний ринок залишатиметься контрольованим без різких стрибків.

Головне:

Долар зріс до 44,21 грн

Євро майже не змінився – 51,30 грн

Банкіри не прогнозують різких стрибків курсу

Долар до кінця травня очікують у межах 43,5-44,5 грн

Курс валют НБУ

НБУ встановив офіційний курс долара на 21 травня на рівні 44,22 грн. Це на 7 копійок більше, ніж днем раніше.

Водночас євро майже не змінився. Офіційний курс європейської валюти становить 51,30 грн, що лише на 1 копійку вище за попередній показник.

Таким чином, після кількох днів відносної стабільності долар знову продемонстрував незначне зростання.

Курс валют НБУ на 21 травня (Інфографіка РБК-Україна)

Чи залишаться долар та євро контрольованими

За оцінкою віцепрезидента Асоціації українських банків та голови правління "Глобус банку" Сергія Мамедова, валютний ринок України входить у літній період у контрольованому стані.

Фінансист зазначив, що навіть попри традиційну чутливість готівкового ринку до зовнішніх факторів, підстав для фінансової "шокотерапії" наразі немає.

За його прогнозом, до кінця травня курс долара перебуватиме у межах 43,5-44,5 грн.

Що стосується євро, то очікуваний коридор буде ширшим – від 50 до 52,5 грн.

Мамедов також пояснив, що курс європейської валюти в українських обмінниках залежатиме від ситуації на міжнародних ринках, коливань пари євро/долар та світових цін на енергоресурси.