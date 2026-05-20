Доллар дорожает: курс на 21 мая и останется ли валютный рынок контролируемым

16:40 20.05.2026 Ср
2 мин
Евро почти не изменился, а банкиры не ожидают "шокотерапии" на валютном рынке
aimg Анастасия Мацепа
Доллар дорожает: курс на 21 мая и останется ли валютный рынок контролируемым Фото: НБУ обновил официальный курс доллара и евро на 21 мая (Getty Images)
Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара на 21 мая, тогда как евро почти не изменился. Банкиры прогнозируют, что до конца мая валютный рынок будет оставаться контролируемым без резких скачков.

Какой будет стоимость валют завтра и ждать ли кардинальных изменений по курсу в ближайшее время, - в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Доллар вырос до 44,21 грн
  • Евро почти не изменился - 51,30 грн
  • Банкиры не прогнозируют резких скачков курса
  • Доллар до конца мая ожидают в пределах 43,5-44,5 грн

Курс валют НБУ

НБУ установил официальный курс доллара на 21 мая на уровне 44,22 грн. Это на 7 копеек больше, чем днем ранее.

В то же время евро почти не изменился. Официальный курс европейской валюты составляет 51,30 грн, что лишь на 1 копейку выше предыдущего показателя.

Таким образом, после нескольких дней относительной стабильности доллар снова продемонстрировал незначительный рост.

Курс валют НБУ на 21 мая (Инфографика РБК-Украина)

Останутся ли доллар и евро контролируемыми

По оценке вице-президента Ассоциации украинских банков и председателя правления "Глобус банка" Сергея Мамедова, валютный рынок Украины входит в летний период в контролируемом состоянии.

Финансист отметил, что даже несмотря на традиционную чувствительность наличного рынка к внешним факторам, оснований для финансовой "шокотерапии" пока нет.

По его прогнозу, до конца мая курс доллара будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн.

Что касается евро, то ожидаемый коридор будет шире - от 50 до 52,5 грн.

Мамедов также пояснил, что курс европейской валюты в украинских обменниках будет зависеть от ситуации на международных рынках, колебаний пары евро/доллар и мировых цен на энергоресурсы.

Больше по теме:
Национальный банк Украины Курс доллара Курс евро
