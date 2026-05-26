Доллар дешевеет, евро растет: "свежий" курс валют на 26 мая

После незначительного снижения доллара банки и обменники сохраняют осторожность в курсах. В то же время евро продолжает дорожать и уже приблизился к 52 гривнам в некоторых банках.

Какие курсы установили ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ и Monobank и где можно выгодно купить валюту, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Доллар в обменниках: покупка - 44,12 грн, продажа - 44,05 грн.

покупка - 44,12 грн, продажа - 44,05 грн. Евро в обменниках: покупка - 51,70 грн, продажа - 51,50 грн.

покупка - 51,70 грн, продажа - 51,50 грн. Динамика в банках: доллар удерживается вблизи 44,40 грн, тогда как евро уже приблизился к 52 грн.

доллар удерживается вблизи 44,40 грн, тогда как евро уже приблизился к 52 грн. Курс в банках: самый низкий курс продажи доллара - в ПриватБанке, а дороже всего евро продает ПУМБ.

Курс валют в обменниках

Обменные пункты сегодня еще подняли доллар. По данным портала Minfin, средний курс покупки американской валюты составляет 44,12 гривны, что на 2 копейки больше, чем накануне. Продажа доллара также выросла - до 44,05 гривны (+5 коп).

Евро также продолжает расти. Купить европейскую валюту в обменниках можно в среднем по 51,70 гривны (+5 коп), а сдать - по 51,50 гривны (+5 коп).

Фото: курс валют в обменниках на 26 мая (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В банках доллар остается стабильным, хотя отдельные финучреждения немного скорректировали ценники. В то же время евро продолжает прибавлять в цене.

ПриватБанк сегодня снизил курс продажи доллара в отделениях на 6 копеек - до 44,39 гривны. Для карточек курс также просел - до 44,44 (-1 коп).

В то же время евро в отделениях банка подорожало на 5 копеек - до 51,80 гривны, а карточный курс продажи остался почти без изменений - 51,81 гривны.

Ощадбанк оставил курс доллара в "Мобильном Ощаде" без изменений - 44,40 гривны, а для карточек - по 44,55 гривны. Евро же прибавило 10 копеек в мобильном приложении - до 51,80 гривны, карточный курс также вырос на 10 копеек - до 51,95 гривны.

"ПУМБ" удерживает один из самых высоких курсов продажи доллара - 44,60 гривны в наличном сегменте. Коммерческий курс банка также не изменился и составляет 44,40 гривны. Евро в кассах банка, как и вчера, продают по 52 гривны.

Monobank не менял ценники: доллар продают по 44,43 гривны, а евро - по 51,80 гривны.

Где дешевле купить валюту?

Доллар: выгоднее всего покупать в обменниках - по 44,12 грн. Среди банков самый низкий курс продажи предлагает ПриватБанк - 44,39 грн.

Евро: самый низкий курс среди банков сейчас в ПриватБанке - 51,80 грн, тогда как в ПУМБ цена уже достигла 52 грн.

Где выгоднее сдать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара пока держат обменники - 44,05 грн. Среди банков выгоднее всего сдача в Ощадбанке и ПУМБ - по 44 грн.

Евро: выгоднее всего сдавать евро в обменниках - по 51,50 грн. Среди банков самый высокий курс покупки предлагает Ощадбанк - 51,30 грн.