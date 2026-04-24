Долар по 45 гривень до кінця року? Експерти дали новий прогноз курсу

Головне:

Експерти допускають курс долара до 45 грн до кінця року

У травні очікують коридор 43,8-44,8 грн за долар

Підтримкою для гривні може стати пакет допомоги ЄС на 90 млрд євро

НБУ може підвищити облікову ставку для стримування тиску на курс

Головними ризиками залишаються торговий дефіцит та зовнішні шоки

Як пояснив у коментарі РБК-Україна економіст та професор "Львівської політехніки" Олексій Другов, одним із головних стабілізаторів курсу стане надходження траншів допомоги ЄС у межах пакета на 90 млрд євро.

За його словами, ці кошти посилюватимуть міжнародні резерви НБУ і даватимуть регулятору більше можливостей згладжувати курсові коливання.

Ще одним фактором підтримки може стати підвищення облікової ставки Нацбанком.

Експерти допускають, що на засіданні Комітету НБУ з монетарної політики 28–29 квітня регулятор може підняти ставку з 15% до 15,5–16%, що зробить гривневі депозити привабливішими та знизить попит на валюту.

Голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозує у травні коливання долара в межах 43,8–44,8 грн.

У другому кварталі аналітики KSE Institute очікують офіційний курс близько 44,5 грн за долар.

У Concorde Capital допускають, що вже наприкінці червня долар може торгуватися в межах 44–44,5 грн.

Більшість опитаних РБК-Україна аналітиків сходяться на тому, що до кінця року курс долара може наблизитися до 45 гривень.

Водночас йдеться про помірну девальвацію, а не різке ослаблення гривні.

Серед ризиків тиску на гривню аналітики називають:

зростання торгового дефіциту;

скорочення експорту металопродукції;

здорожчання імпорту;

геополітичні ризики та вплив цін на енергоносії.

Окремим чинником тиску залишається ситуація на Близькому Сході, яка вже вплинула на зростання долара та євро.