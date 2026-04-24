Доллар по 45 гривен до конца года? Эксперты дали новый прогноз курса

Главное:

Эксперты допускают курс доллара до 45 грн до конца года

В мае ожидают коридор 43,8-44,8 грн за доллар

Поддержкой для гривны может стать пакет помощи ЕС на 90 млрд евро

НБУ может повысить учетную ставку для сдерживания давления на курс

Главными рисками остаются торговый дефицит и внешние шоки

Как пояснил в комментарии РБК-Украина экономист и профессор "Львовской политехники" Алексей Другов, одним из главных стабилизаторов курса станет поступление траншей помощи ЕС в рамках пакета на 90 млрд евро.

По его словам, эти средства будут усиливать международные резервы НБУ и давать регулятору больше возможностей сглаживать курсовые колебания.

Еще одним фактором поддержки может стать повышение учетной ставки Нацбанком.

Эксперты допускают, что на заседании Комитета НБУ по монетарной политике 28-29 апреля регулятор может поднять ставку с 15% до 15,5-16%, что сделает гривневые депозиты более привлекательными и снизит спрос на валюту.

Председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозирует в мае колебания доллара в пределах 43,8-44,8 грн.

Во втором квартале аналитики KSE Institute ожидают официальный курс около 44,5 грн за доллар.

В Concorde Capital допускают, что уже в конце июня доллар может торговаться в пределах 44-44,5 грн.

Большинство опрошенных РБК-Украина аналитиков сходятся на том, что к концу года курс доллара может приблизиться к 45 гривен.

При этом речь идет об умеренной девальвации, а не резком ослаблении гривны.

Среди рисков давления на гривну аналитики называют:

рост торгового дефицита;

сокращение экспорта металлопродукции;

подорожание импорта;

геополитические риски и влияние цен на энергоносители.

Отдельным фактором давления остается ситуация на Ближнем Востоке, которая уже повлияла на рост доллара и евро.