ua en ru
Пт, 24 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Фінанси

Долар по 45 гривень до кінця року? Експерти дали новий прогноз курсу

13:13 24.04.2026 Пт
2 хв
Експерти назвали головні фактори, які підтримають гривню, та ризики для курсу до кінця року
aimg Анастасія Мацепа aimg Дмитро Сидоров
Долар по 45 гривень до кінця року? Експерти дали новий прогноз курсу Фото: аналітики прогнозують помірну девальвацію гривні до долара (Getty Images)

До кінця 2026 року офіційний курс долара може зрости до 45 гривень, однак різких валютних шоків експерти поки не очікують. Ключовими факторами стабільності гривні називають міжнародну фінансову допомогу, рішення Нацбанку щодо ставки та валютні інтервенції.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Долар йде на 45? Чому скаче курс гривні та чи зупинить НБУ валютні рекорди".

Головне:

  • Експерти допускають курс долара до 45 грн до кінця року
  • У травні очікують коридор 43,8-44,8 грн за долар
  • Підтримкою для гривні може стати пакет допомоги ЄС на 90 млрд євро
  • НБУ може підвищити облікову ставку для стримування тиску на курс
  • Головними ризиками залишаються торговий дефіцит та зовнішні шоки

Як пояснив у коментарі РБК-Україна економіст та професор "Львівської політехніки" Олексій Другов, одним із головних стабілізаторів курсу стане надходження траншів допомоги ЄС у межах пакета на 90 млрд євро.

За його словами, ці кошти посилюватимуть міжнародні резерви НБУ і даватимуть регулятору більше можливостей згладжувати курсові коливання.

Ще одним фактором підтримки може стати підвищення облікової ставки Нацбанком.

Експерти допускають, що на засіданні Комітету НБУ з монетарної політики 28–29 квітня регулятор може підняти ставку з 15% до 15,5–16%, що зробить гривневі депозити привабливішими та знизить попит на валюту.

Голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозує у травні коливання долара в межах 43,8–44,8 грн.

У другому кварталі аналітики KSE Institute очікують офіційний курс близько 44,5 грн за долар.
У Concorde Capital допускають, що вже наприкінці червня долар може торгуватися в межах 44–44,5 грн.

Більшість опитаних РБК-Україна аналітиків сходяться на тому, що до кінця року курс долара може наблизитися до 45 гривень.

Водночас йдеться про помірну девальвацію, а не різке ослаблення гривні.

Серед ризиків тиску на гривню аналітики називають:

  • зростання торгового дефіциту;
  • скорочення експорту металопродукції;
  • здорожчання імпорту;
  • геополітичні ризики та вплив цін на енергоносії.

Окремим чинником тиску залишається ситуація на Близькому Сході, яка вже вплинула на зростання долара та євро.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Фінанси Бізнес
Новини
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Голод на позиціях, відставки командирів: що відомо про гучний скандал у 14-й ОМБр
Аналітика
