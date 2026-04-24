Доллар по 45 гривен до конца года? Эксперты дали новый прогноз курса

До конца 2026 года официальный курс доллара может вырасти до 45 гривен, однако резких валютных шоков эксперты пока не ожидают. Ключевыми факторами стабильности гривны называют международную финансовую помощь, решение Нацбанка по ставке и валютные интервенции.

Главное:

Эксперты допускают курс доллара до 45 грн до конца года

В мае ожидают коридор 43,8-44,8 грн за доллар

Поддержкой для гривны может стать пакет помощи ЕС на 90 млрд евро

НБУ может повысить учетную ставку для сдерживания давления на курс

Главными рисками остаются торговый дефицит и внешние шоки

Как пояснил в комментарии РБК-Украина экономист и профессор "Львовской политехники" Алексей Другов, одним из главных стабилизаторов курса станет поступление траншей помощи ЕС в рамках пакета на 90 млрд евро.

По его словам, эти средства будут усиливать международные резервы НБУ и давать регулятору больше возможностей сглаживать курсовые колебания.

Еще одним фактором поддержки может стать повышение учетной ставки Нацбанком.

Эксперты допускают, что на заседании Комитета НБУ по монетарной политике 28-29 апреля регулятор может поднять ставку с 15% до 15,5-16%, что сделает гривневые депозиты более привлекательными и снизит спрос на валюту.

Председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов прогнозирует в мае колебания доллара в пределах 43,8-44,8 грн.

Во втором квартале аналитики KSE Institute ожидают официальный курс около 44,5 грн за доллар.

В Concorde Capital допускают, что уже в конце июня доллар может торговаться в пределах 44-44,5 грн.

Большинство опрошенных РБК-Украина аналитиков сходятся на том, что к концу года курс доллара может приблизиться к 45 гривен.

При этом речь идет об умеренной девальвации, а не резком ослаблении гривны.

Среди рисков давления на гривну аналитики называют:

рост торгового дефицита;

сокращение экспорта металлопродукции;

подорожание импорта;

геополитические риски и влияние цен на энергоносители.

Отдельным фактором давления остается ситуация на Ближнем Востоке, которая уже повлияла на рост доллара и евро.