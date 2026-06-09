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Долар уже по 45 гривень: які курси встановили банки та обмінники 9 червня

11:05 09.06.2026 Вт
3 хв
У деяких банках американська валюта досягла рекордної позначки, євро знову дорожчає
aimg Анастасія Мацепа
Долар уже по 45 гривень: які курси встановили банки та обмінники 9 червня Фото: банки та обмінники оновили курси валют на 9 червня (Getty Images)
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На початку вівторка банки та обмінні пункти знову переглянули курси валют. Долар продовжує зростати й у деяких банках уже досяг позначки 45 гривень, тоді як євро після попереднього зниження повернувся до подорожчання.

Скільки сьогодні просять за валюту в обмінниках та популярних банках, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Долар в обмінниках: купівля – 44,55 грн (+15 коп.), продаж – 44,40 грн (+17 коп.).
  • Євро в обмінниках: купівля – 51,87 грн (+15 коп.), продаж – 51,65 грн (+20 коп.).
  • Найдешевший долар серед банків продають Ощадбанк та ПриватБанк – по 44,85 грн.
  • Найвищий курс продажу долара встановив ПУМБ – 45,00 грн.
  • Найнижчий курс продажу євро сьогодні має Ощадбанк – 51,80 грн.
  • Найдорожче євро продає ПУМБ – 52,10 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, середній курс долара в обмінниках суттєво зріс. Купити американську валюту сьогодні можна в середньому за 44,55 гривні (+15 коп.), а продати – за 44,40 гривні (+17 коп.).

Євро також повернувся до зростання. Середній курс купівлі піднявся до 51,87 гривні (+15 коп.), а продажу – до 51,65 гривні (+20 коп.).

Долар уже по 45 гривень: які курси встановили банки та обмінники 9 червня

Фото: курс валют в обмінниках на 9 червня (Інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

У більшості великих банків долар продовжив зростання. Водночас євро демонструє різноспрямовану динаміку залежно від установи.

ПриватБанк продає долар у відділеннях по 44,85 гривні (+30 коп. порівняно з попереднім днем), а картковий курс становить 44,84 гривні (+20 коп.). Євро у відділеннях коштує 51,90 гривні (+20 коп.), а для карток – 52,08 гривні (+27 коп.).

Ощадбанк підняв курс долара в ''Мобільному Ощаді'' до 44,85 гривні (+40 коп.). Для карткових операцій курс становить 44,95 гривні (+30 коп.). Євро в застосунку продають по 51,80 гривні (-5 коп.), а картковий курс знизився до 51,90 гривні (-15 коп.).

''ПУМБ'' першим серед великих банків вийшов на психологічну позначку 45 гривень. У касах долар продають по 45,00 гривні (+30 коп.), а за комерційним курсом – по 44,80 гривні (+30 коп.). Євро коштує 52,10 гривні (+10 коп.).

Monobank також підвищив курс долара. Продаж американської валюти становить 44,83 гривні (+20 коп.). Євро продається по 52,05 гривні (+35 коп.).

Долар уже по 45 гривень: які курси встановили банки та обмінники 9 червня

Фото: курс валют в банках (продаж) на 9 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніший курс продажу серед банків сьогодні пропонують Ощадбанк та ПриватБанк – по 44,85 грн. У Monobank долар коштує 44,83 грн, а в ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн.

Євро: найдешевше європейську валюту сьогодні можна купити в Ощадбанку – за 51,80 грн. У ПриватБанку курс становить 51,90 грн.

Де вигідніше продати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара наразі пропонують Monobank – 44,43 грн та ПУМБ і Ощадбанк – по 44,40 грн.

Євро: найвигідніше продавати євро сьогодні в Monobank – по 51,35 грн. У ПУМБ курс купівлі становить 51,40 грн, а в Ощадбанку – 51,20 грн.

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Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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