Чого чекати від курсу долара та євро у червні: прогноз на тиждень та де краще зберігати гроші

На валютному ринку України наступного тижня не очікується різких коливань. Попри воєнні та енергетичні ризики, ситуація залишається контрольованою, а гривневі інструменти зберігають інвестиційну привабливість для громадян.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий .

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Прогноз курсу: На тиждень 8-14 червня базовим є сценарій долара в межах 44,2-44,7 грн/долар (міжбанк) та 44,1-44,6 грн/долар (готівка). Для євро - діапазон 51-52,5 грн/євро.

На тиждень 8-14 червня базовим є сценарій долара в межах 44,2-44,7 грн/долар (міжбанк) та 44,1-44,6 грн/долар (готівка). Для євро - діапазон 51-52,5 грн/євро. Чинники стабільності: Ринок має достатньо запобіжників, тому ризики (атаки, енергетичні питання) не мають автоматичного зв'язку з різкими курсовими стрибками.

Ринок має достатньо запобіжників, тому ризики (атаки, енергетичні питання) не мають автоматичного зв'язку з різкими курсовими стрибками. Гривневі інструменти: Попри інфляційні очікування (прогноз 9,4% на 2026 рік), гривневі депозити та ОВДП залишаються вигіднішими за купівлю валюти. Дохідність вкладів на 6-12 місяців може сягати 17,5% річних.

Попри інфляційні очікування (прогноз 9,4% на 2026 рік), гривневі депозити та ОВДП залишаються вигіднішими за купівлю валюти. Дохідність вкладів на 6-12 місяців може сягати 17,5% річних. Депозитна привабливість: Збереження облікової ставки НБУ на рівні 15% до II кварталу 2027 року мінімізує ризики швидкого падіння ставок за депозитами.

Збереження облікової ставки НБУ на рівні 15% до II кварталу 2027 року мінімізує ризики швидкого падіння ставок за депозитами. Динаміка змін: Ринок очікує помірних щоденних коливань (до 0,15-0,3 грн) та тижневих відхилень у межах 1-1,5% від стартового курсу.

Які курси очікуються 8-14 червня

За прогнозом Лєсового, на наступний тиждень прогнозуються такі показники:

Долар: 44,2-44,7 грн/долар на міжбанку та 44,1-44,6 грн/долар на готівковому ринку.

44,2-44,7 грн/долар на міжбанку та 44,1-44,6 грн/долар на готівковому ринку. Євро: 51-52,5 грн/євро. Ширша амплітуда для євро є природною, оскільки цей курс залежить не лише від внутрішніх факторів, а й від руху світової пари євро/долар.

51-52,5 грн/євро. Ширша амплітуда для євро є природною, оскільки цей курс залежить не лише від внутрішніх факторів, а й від руху світової пари євро/долар. Щоденні курсові зміни будуть мінімальними: на міжбанку до 0,15 грн, у комерційних банках до 0,2 грн, а в обмінних пунктах до 0,3 грн.

Фактори впливу: що може порушити рівновагу

На ринок продовжують впливати кілька груп ризиків:

Безпека: Ракетно-дронові атаки чи погіршення ситуації на фронті можуть підвищити попит населення на валюту.

Ракетно-дронові атаки чи погіршення ситуації на фронті можуть підвищити попит населення на валюту. Енергетика: Напруга на Близькому Сході впливає на ціни на нафту та пальне, що для української економіки означає додаткові витрати та потенційний тиск на інфляцію і курс.

Проте експерт зазначає, що між ризиком і курсовим стрибком немає автоматичного зв’язку. Навіть якщо готівковий ринок стане "нервовим", це не означає тривалої девальвації.

Курси обмінників зрештою орієнтуються на безготівковий сегмент, де головну роль відіграє Національний банк. НБУ в режимі "керованої гнучкості" обмежує надмірні коливання та стримує ажіотаж.

Гривня чи валюта: де краще зберігати кошти

Попри прогнозовану на 2026 рік інфляцію у 9,4%, гривневі інструменти залишаються привабливими. Валюта захищає від курсового ризику, але сама по собі не приносить доходу. Натомість депозити та ОВДП забезпечують реальний фінансовий результат.

Найвигіднішими залишаються депозити на термін від 6 місяців до 1 року.

З урахуванням бонусів, дохідність може сягати 17,5% річних.

Основою для такої дохідності є облікова ставка НБУ у 15%. Згідно з прогнозами регулятора, вона залишатиметься на цьому рівні до другого кварталу 2027 року, тому підстав для стрімкого падіння ставок за депозитами немає.

Ключові показники ринку на тиждень:

Різниця між купівлею та продажем: на міжбанку до 0,15 грн за долар, в обмінниках - до 1 грн за долар та 1,3 грн за євро.

Відхилення: Середні тижневі коливання не перевищуватимуть 1-1,5% від курсу, з якого почнеться тиждень.

Різниця між ринками: Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 0,1-0,15 грн.