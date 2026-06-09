Доллар уже по 45 гривен: какие курсы установили банки и обменники 9 июня

В начале вторника банки и обменные пункты снова пересмотрели курсы валют. Доллар продолжает расти и в некоторых банках уже достиг отметки 45 гривен, тогда как евро после предыдущего снижения вернулся к подорожанию.

Сколько сегодня просят за валюту в обменниках и популярных банках, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

Доллар в обменниках: покупка - 44,55 грн (+15 коп.), продажа - 44,40 грн (+17 коп.).

покупка - 44,55 грн (+15 коп.), продажа - 44,40 грн (+17 коп.). Евро в обменниках: покупка - 51,87 грн (+15 коп.), продажа - 51,65 грн (+20 коп.).

покупка - 51,87 грн (+15 коп.), продажа - 51,65 грн (+20 коп.). Самый дешевый доллар среди банков продают Ощадбанк и ПриватБанк - по 44,85 грн.

Самый высокий курс продажи доллара установил ПУМБ - 45,00 грн.

Самый низкий курс продажи евро сегодня имеет Ощадбанк - 51,80 грн.

Дороже всего евро продает ПУМБ - 52,10 грн.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, средний курс доллара в обменниках существенно вырос. Купить американскую валюту сегодня можно в среднем за 44,55 гривны (+15 коп.), а продать - за 44,40 гривны (+17 коп.).

Евро также вернулся к росту. Средний курс покупки поднялся до 51,87 гривны (+15 коп.), а продажи - до 51,65 гривны (+20 коп.).

Фото: курс валют в обменниках на 9 июня (Инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

В большинстве крупных банков доллар продолжил рост. В то же время евро демонстрирует разнонаправленную динамику в зависимости от учреждения.

ПриватБанк продает доллар в отделениях по 44,85 гривны (+30 коп. по сравнению с предыдущим днем), а карточный курс составляет 44,84 гривны (+20 коп.). Евро в отделениях стоит 51,90 гривны (+20 коп.), а для карт - 52,08 гривны (+27 коп.).

Ощадбанк поднял курс доллара в ''Мобильном Ощаде'' до 44,85 гривны (+40 коп.). Для карточных операций курс составляет 44,95 гривны (+30 коп.). Евро в приложении продают по 51,80 гривны (-5 коп.), а карточный курс снизился до 51,90 гривны (-15 коп.).

''ПУМБ'' первым среди крупных банков вышел на психологическую отметку 45 гривен. В кассах доллар продают по 45,00 гривны (+30 коп.), а по коммерческому курсу - по 44,80 гривны (+30 коп.). Евро стоит 52,10 гривны (+10 коп.).

Monobank также повысил курс доллара. Продажа американской валюты составляет 44,83 гривны (+20 коп.). Евро продается по 52,05 гривны (+35 коп.).

Фото: курс валют в банках (продажа) на 9 июня (Инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту?

Доллар: самый выгодный курс продажи среди банков сегодня предлагают Ощадбанк и ПриватБанк - по 44,85 грн. В Monobank доллар стоит 44,83 грн, а в ПУМБ по коммерческому курсу - 44,80 грн.

Евро: дешевле всего европейскую валюту сегодня можно купить в Ощадбанке - за 51,80 грн. В ПриватБанке курс составляет 51,90 грн.

Где выгоднее продать валюту?

Доллар: лучший курс покупки доллара сейчас предлагают Monobank - 44,43 грн и ПУМБ и Ощадбанк - по 44,40 грн.

Евро: выгоднее всего продавать евро сегодня в Monobank - по 51,35 грн. В ПУМБ курс покупки составляет 51,40 грн, а в Ощадбанке - 51,20 грн.